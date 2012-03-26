(重发)****欧洲经济指标预测--3月26日-4月2日****

欧洲汇市：英镑本周料录得一个月来最强周线涨幅
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
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路透3月26日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月26日当周---------------------------------
3月26日-30日
0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 3月 +0.3% +0.6%
(较上年同期) +0.8% +0.9%
3月26日(一)
0800 意大利消费者信心指数 3月 93.7 94.2
0800 德国Ifo企业景气判断指数 3月 109.6 109.6
现况指数 117.0 117.5
预期指数 102.6 102.3
3月27日(二)
0600 瑞士UBS消费指标 2月 -- 0.92
0600 德国GfK消费者信心指数 4月 6.1 6.0
0600 德国进口物价(较前月) 2月 +0.9% +1.3%
(较上年同期) +3.4% +3.7%
0645 法国消费者信心指数 3月 82 82
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 3月 负6 负2
3月28日(三)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.3% +0.7%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.9%
(较上年同期) +2.3% +2.5%
0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.2%
0800 意大利企业信心指数 3月 91.5 91.5
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 2月 -- +2.0%
M3货供额(较上年同期) +2.4% +2.5%
民间贷款(较上年同期) +1.2% +1.1%
0830 英国经常账收支(亿英镑) 第四季 赤字85 赤字152.3
0830 英国GDP(较前季) 第四季终值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) +0.7% +0.7%
3月29日(四)
0755 德国经季节调整失业人口变动(万人) 3月 减少1 持平
未经季节调整失业人口(万人) 300 310
经季节调整失业率 6.8% 6.8%
经季节调整失业人口(万人) -- 286.6
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 增加2 增加1
抵押贷款额(亿英镑) 增加14 增加16
抵押贷款批准件数(千件) 59.0 58.7
M4货供额(较前月) -- +1.6%
0900 欧元区企业景气指数 3月 负0.16 负0.18
经济景气指数 94.6 94.4
工业景气指数 负5.8 负5.8
服务业景气指数 负0.9 负0.9
消费者景气指数 负19.0 负20.3
消费者通胀预期指数 -- 26.4
2301 英国Gfk消费者信心指数 3月 负28 负29
3月30日(五)
0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 +1.2% -1.6%
(较上年同期) +0.1% +1.6%
0645 法国消费者支出(较前月) 2月 +0.2% -0.4%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.5% +0.6%
0700 瑞士KOF领先指标 3月 0.04 负0.12
0800 意大利PPI(较前月) 2月 +0.6% +0.7%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 +2.5% +2.7%
0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +3.2% +3.3%
HICP(较前月) +2.0% +0.2%
(较上年同期) +3.2% +3.4%
0900 意大利薪资(较前月) 2月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.4%
---------------------------------4月2日当周---------------------------------
4月2日-6日
0600 英国Halifax房价指数 3月 -- -0.5%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.9%
4月2日(一)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- +4.4%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 3月 -- 49.0
0743 意大利Markit制造业PMI 3月 -- 47.8
0753 德国制造业PMI 3月 -- 48.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 3月 -- 47.7
0800 意大利失业率 2月 -- 9.2%
0828 英国CIPS制造业PMI 3月 -- 51.2
0900 欧元区失业率 2月 10.7% (完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3