《美国重要政经日程》--3月26日

标题新闻：墨西哥央行称将推出高达200亿美元的比索汇率对冲计划，不会动用央行国际储备
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(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 联邦储备理事会主席贝南克发表题为"就业市场近期进展"的演讲
1400 - 全美不动产协会(NAR)公布2月成屋待完成销售指数
1500 - 农业部公布一周谷物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部每周例行宣布标售四周期国库券
1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 戴素萍
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