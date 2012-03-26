〔中国证券〕正推动QFII和RQFII额度增加,研究降低H股上市门槛--证监会

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透广州3月26日电---中国证监会副主席姚刚周日表示,证监会正与相关部门推进增加QFII(合格境外机构投资者)和RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度事宜,以吸引更多长期境外资金投资内地资本市场.
他在参加首届岭南论坛时并称,为鼓励更多中小企业发展,正研究降低H股上市门槛.同时积极准备在内地推出港股指数ETF产品和配合香港证监会在香港推出人民币计价的A股指数ETF产品的工作.
"300亿美元的QFII额度已经用去80%以上,200亿元人民币的RQFII额度已经全部用完,...正研究推动进一步增加相关额度."他在会上称.
姚刚还表示,在扩大RQFII试点规模的同时,还将争取在管理机构类型、投资范围和投资比例等方面有所突破.
对于证监会下一阶段的工作,证监会也有更多详细的计划.包括发展规范的场外交易市场、推进公司信用类融资发展、深化发审体制改革、推动上市公司分红制度等.
同时,将积极落实退出机制、发展期货市场、保护投资者的合法权益、培育发展机构投资者、推进资本市场的对外开放等九个方面深化改革,增强资本市场服务实体经济的能力.
"将总结证券公司代办股份转让系统的运行实践,加快建立统一监管下的、以柜台交易为基础的、服务全国中小企业发展的场外市场."姚刚称.
他并透露,证监会正在对市场建设有关问题深入论证,抓紧完善相关方案,在履行完相关报批程序后,争取尽快推出.
**债券市场为重中之重**
姚刚还透露,证监会与人民银行、国家发改委,正在积极推动建立公司类债券市场的建设,希望今年上半年能够推出高收益企业债.
"证监会也正在对发债主体、投资者、中介机构进行需求调研,研究中小企业发行私募债券的方案,希望在破解中小企业融资难方面做一些尝试."他称.
截至今年2月末,公司信用类债券余额4.8万亿,仅占同期银行贷款余额的8.5%.
姚刚指出,公司信用债券市场是今后扩大直接融资的主渠道,也是分散金融风险、满足全社会金融资产配置的重要依托.证监会将大力推动债券市场的进一步发展.
此外,为配合债券市场建设战略布局,中国第二个金融期货品种--国债期货的合约设计、规则拟定、技术系统准备等工作业已基本完成,中国金融期货交易所已启动国债期货的仿真交易.
"证监会将部署相关单位切实做好各项准备工作,待条件成熟时稳妥推进国债期货交易,为债券市场投资者提供市场定价支持和避险工具."他称.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 张喜良
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
齐普拉斯对希腊议员表示，与债权人的关系已经翻过去一页，放款国已经接受希腊的撙节措施应当停止。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)