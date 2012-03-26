〔中国证券〕正推动QFII和RQFII额度增加,研究降低H股上市门槛--证监会

路透广州3月26日电---中国证监会副主席姚刚周日表示,证监会正与相关部门推进增加QFII(合格境外机构投资者)和RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度事宜,以吸引更多长期境外资金投资内地资本市场.

他在参加首届岭南论坛时并称,为鼓励更多中小企业发展,正研究降低H股上市门槛.同时积极准备在内地推出港股指数ETF产品和配合香港证监会在香港推出人民币计价的A股指数ETF产品的工作.

"300亿美元的QFII额度已经用去80%以上,200亿元人民币的RQFII额度已经全部用完,...正研究推动进一步增加相关额度."他在会上称.

姚刚还表示,在扩大RQFII试点规模的同时,还将争取在管理机构类型、投资范围和投资比例等方面有所突破.

对于证监会下一阶段的工作,证监会也有更多详细的计划.包括发展规范的场外交易市场、推进公司信用类融资发展、深化发审体制改革、推动上市公司分红制度等.

同时,将积极落实退出机制、发展期货市场、保护投资者的合法权益、培育发展机构投资者、推进资本市场的对外开放等九个方面深化改革,增强资本市场服务实体经济的能力.

"将总结证券公司代办股份转让系统的运行实践,加快建立统一监管下的、以柜台交易为基础的、服务全国中小企业发展的场外市场."姚刚称.

他并透露,证监会正在对市场建设有关问题深入论证,抓紧完善相关方案,在履行完相关报批程序后,争取尽快推出.

**债券市场为重中之重**

姚刚还透露,证监会与人民银行、国家发改委,正在积极推动建立公司类债券市场的建设,希望今年上半年能够推出高收益企业债.

"证监会也正在对发债主体、投资者、中介机构进行需求调研,研究中小企业发行私募债券的方案,希望在破解中小企业融资难方面做一些尝试."他称.

截至今年2月末,公司信用类债券余额4.8万亿,仅占同期银行贷款余额的8.5%.

姚刚指出,公司信用债券市场是今后扩大直接融资的主渠道,也是分散金融风险、满足全社会金融资产配置的重要依托.证监会将大力推动债券市场的进一步发展.

此外,为配合债券市场建设战略布局,中国第二个金融期货品种--国债期货的合约设计、规则拟定、技术系统准备等工作业已基本完成,中国金融期货交易所已启动国债期货的仿真交易.

"证监会将部署相关单位切实做好各项准备工作,待条件成熟时稳妥推进国债期货交易,为债券市场投资者提供市场定价支持和避险工具."他称.(完)