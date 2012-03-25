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货币新闻 | 2012年 3月 26日 星期一 07:57 BJT

〔中港股业绩〕中国石化去年实现净利732.25亿元,同比增长2%

路透上海3月26日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周日晚公布2011年报,按国际会计准则,去年实现净利润732.25亿元人民币,同比增长2%.

去年该公司实现营业收入25,056.83亿元,同比增长30.97%;每股收益0.845元,上年为0.828元.

董事会建议派发末期股息每股0.20元.

中国石化A股上周五收报7.43元,过去一个月下跌2.1%.(完)

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--发稿 林琦; 审校 张喜良

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