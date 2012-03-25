〔中港股业绩〕中国石化去年实现净利732.25亿元,同比增长2%

去年该公司实现营业收入25,056.83亿元,同比增长30.97%;每股收益0.845元,上年为0.828元.

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选: