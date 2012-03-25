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亚洲 | 2012年 3月 26日 星期一 07:32 BJT

****日韩经济指标预测--3月26日-4月2日****

路透3月26日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------3月26日当周----------------------------------

3月26日(一)

2100 韩国消费者信心指数 3月 -- 100

3月27日(二)

2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 4月 -- 84

3月28日(三)

2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 -- 顺差18.1

2350 日本零售销售(较上年) 2月 +1.3% +1.9%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -7,215

外资投资日本股市(亿日圆) -- +2,875

3月29日(四)

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.8% +0.4%

(较上年) +3.8% +3.4%

2300 韩国工业生产(较前月) 2月 -- +3.3%

(较上年同期) -- -2.0%

2300 韩国服务业产出 2月 -- +1.1%

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -0.2% -2.3%

(较前月) +0.4% -0.1%

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 -- +0.1%

全国核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.1%

东京地区CPI(较上年同期) 3月 -- -0.2%

东京地区核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.3%

2330 日本求才求职比 2月 0.74 0.73

2330 日本失业率 2月 4.6% 4.6%

2350 日本工业生产 2月初值 +1.3% +1.9%

一个月预估 -- +1.7%

两个月预估 -- +1.7%

3月30日(五)

0500 日本建筑订单 2月 -- +24.6%

房屋开工 -1.6% -1.1%

--------------------------------4月2日当周----------------------------------

4月1日(日)

0000 韩国出口增幅 3月 -- +20.6%

进口增幅 -- +23.3%

贸易收支(亿美元) -- 顺差15

2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,158

2300 韩国CPI增幅(较上年同期) 3月 -- +3.1%

(较上月) -- +0.4%

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第一季 负1 负4

大型非制造业景气判断指数 正5 正4

日本短观小型制造业景气判断指数 负8 负8

小型非制造业景气判断指数 负13 负14

4月2日(一)

0000 韩国汇丰Markit制造业PMI 3月 -- 50.72(完)

--编译 孙茉莉;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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