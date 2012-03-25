日韩经济指标预测--3月26日-4月2日****

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透3月26日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月26日当周----------------------------------
3月26日(一)
2100 韩国消费者信心指数 3月 -- 100
3月27日(二)
2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 4月 -- 84
3月28日(三)
2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 -- 顺差18.1
2350 日本零售销售(较上年) 2月 +1.3% +1.9%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -7,215
外资投资日本股市(亿日圆) -- +2,875
3月29日(四)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.8% +0.4%
(较上年) +3.8% +3.4%
2300 韩国工业生产(较前月) 2月 -- +3.3%
(较上年同期) -- -2.0%
2300 韩国服务业产出 2月 -- +1.1%
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -0.2% -2.3%
(较前月) +0.4% -0.1%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 -- +0.1%
全国核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 3月 -- -0.2%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.3%
2330 日本求才求职比 2月 0.74 0.73
2330 日本失业率 2月 4.6% 4.6%
2350 日本工业生产 2月初值 +1.3% +1.9%
一个月预估 -- +1.7%
两个月预估 -- +1.7%
3月30日(五)
0500 日本建筑订单 2月 -- +24.6%
房屋开工 -1.6% -1.1%
--------------------------------4月2日当周----------------------------------
4月1日(日)
0000 韩国出口增幅 3月 -- +20.6%
进口增幅 -- +23.3%
贸易收支(亿美元) -- 顺差15
2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,158
2300 韩国CPI增幅(较上年同期) 3月 -- +3.1%
(较上月) -- +0.4%
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第一季 负1 负4
大型非制造业景气判断指数 正5 正4
日本短观小型制造业景气判断指数 负8 负8
小型非制造业景气判断指数 负13 负14
4月2日(一)
0000 韩国汇丰Markit制造业PMI 3月 -- 50.72(完)
--编译 孙茉莉;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
国际镍业研究组织：INSG 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 5 - - * 3月 319.4 46 314.5 8 * 4月 311.4 99 307.3 32 * 5月 305.6 266 301.2 94 * 6月 298.3 1034 293.1 355 * 7月 292.0 8911 287.5 1907 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT