〔欧洲金融〕欧央行允许各央行不接受政府抒困担保的银行债券作抵押

路透法兰克福3月23日电---欧央行周五表示,其已授权欧元区17个成员国的央行,允许它们禁止以成员国政府根据欧盟/IMF抒困计划提供担保的银行债券,作为取得无限制超低利率贷款的抵押.

此举明显是要安抚德国央行的担忧,后者担心欧央行给银行提供贷款的门槛太低,给各国央行带来太大风险.

"在欧元体系信贷操作中,成员国央行不必接受有成员国政府根据欧盟/IMF抒困计划提供担保的银行债券作为抵押品."欧央行在月中会议后发布的声明中称.

欧央行之前有一段时间接受有政府担保的被救助银行债券作为担保,当时此举是为了防止希腊、爱尔兰和葡萄牙等困境国家的银行出现破产.

去年底及今年初,欧央行进一步放宽规定,扩大担保品范围,而且允许各国央行在担保品方面有更大决定权.

此举使银行在欧央行两次廉价资金挹注中获得了更多资金.欧央行的两次挹注操作向金融体系注入逾1万亿(兆)欧元资金.

但这也招致欧央行传统人士的警告,尤其是德国央行人士的警告.他们担心目前接受抵押的部分资产可能质量过低,注资带来的大量资金或会推高物价.

周五做出的政策调整可能会影响到银行业者,理论上讲甚至会促使其用偿还借款,尽管这种可能性似乎不大.

银行业者一般都在各自央行建有抵押工具池,而非每次融资时现找担保品.但若一国央行决定不接受希腊银行债券作为抵押,那么利用该债券作担保的银行就必须有充足的其它担保品,否则就要偿还借款.

德国央行一发言人表示,该央行将实施这项禁令,但补充称此举不会影响该国银行的融资能力.未联系到法国央行予以置评.法国的商业银行希腊债务曝险最大.(完)