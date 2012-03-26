〔欧洲金融〕欧央行允许各央行不接受政府抒困担保的银行债券作抵押

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透法兰克福3月23日电---欧央行周五表示,其已授权欧元区17个成员国的央行,允许它们禁止以成员国政府根据欧盟/IMF抒困计划提供担保的银行债券,作为取得无限制超低利率贷款的抵押.
此举明显是要安抚德国央行的担忧,后者担心欧央行给银行提供贷款的门槛太低,给各国央行带来太大风险.
"在欧元体系信贷操作中,成员国央行不必接受有成员国政府根据欧盟/IMF抒困计划提供担保的银行债券作为抵押品."欧央行在月中会议后发布的声明中称.
欧央行之前有一段时间接受有政府担保的被救助银行债券作为担保,当时此举是为了防止希腊、爱尔兰和葡萄牙等困境国家的银行出现破产.
去年底及今年初,欧央行进一步放宽规定,扩大担保品范围,而且允许各国央行在担保品方面有更大决定权.
此举使银行在欧央行两次廉价资金挹注中获得了更多资金.欧央行的两次挹注操作向金融体系注入逾1万亿(兆)欧元资金.
但这也招致欧央行传统人士的警告,尤其是德国央行人士的警告.他们担心目前接受抵押的部分资产可能质量过低,注资带来的大量资金或会推高物价.
周五做出的政策调整可能会影响到银行业者,理论上讲甚至会促使其用偿还借款,尽管这种可能性似乎不大.
银行业者一般都在各自央行建有抵押工具池,而非每次融资时现找担保品.但若一国央行决定不接受希腊银行债券作为抵押,那么利用该债券作担保的银行就必须有充足的其它担保品,否则就要偿还借款.
德国央行一发言人表示,该央行将实施这项禁令,但补充称此举不会影响该国银行的融资能力.未联系到法国央行予以置评.法国的商业银行希腊债务曝险最大.(完)
--编译 李爽; 审校 程琳
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
齐普拉斯对希腊议员表示，与债权人的关系已经翻过去一页，放款国已经接受希腊的撙节措施应当停止。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)