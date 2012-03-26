〔突发新闻〕智利中部周日发生7.2级地震(更新版)

投行观点：Evercore ISI将Transocean Ltd目标价从18美元上调至24美元，评级为买进
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(本文由路透中文网编译提供)
路透圣地亚哥3月25日电---美国地质调查局（USGS）称，智利中部周日发生7.2级地震，首都圣地亚哥建筑摇晃，但尚未收到重大伤亡或财产损失报告。
智利国家应急办公室（ONEMI）称，原打算疏散沿海部分地区居民，但随后迅速撤销了该决定。
美国地质调查局称，震中位于塔尔卡（Talca）西北64英里（103公里）处，震源深度为6.2英里（10公里）。
7.0级或更强地震可以造成大面积严重破坏，并引发海啸，但智利国际应急办公室称，此次地震料将不会引起海啸。
一些重要的铜矿位于智利中部，但大部分铜产量集中在智利最北部。
智利国家铜矿企业Codelco称，其Andina铜矿和El Teniente铜矿在震后运营正常。Codelco发言人奥罗斯科（Pablo Orozco）告诉路透，重要矿场没有断电。（完）
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
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