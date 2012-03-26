〔金砖国家〕3月23日股汇市收盘纵览

路透3月26日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月23日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.13%,报1,041.96点.
中国股市:沪综指周五收挫逾1%至一个多月新低,当周表现为逾三个月来最差.时值业绩发布期,市场对基本面持谨慎态度,分析师预计下周初大盘可能继续面临调整,但在2,330点附近有较强劲支撑.沪综指.SSEC收报2,349.539点,跌26.233点,或1.1%.本周该指数累计下跌2.3%,为去年12月16日以来最大单周跌幅.上海A股周五成交金额738.98亿元人民币,较上日进一步萎缩.[.SSCN]
香港股市:收低1.11%,本周跌幅为去年11月以来最大,因对于全球经济、尤其是中国增长的忧虑拖累今年以来的涨势.恒生指数.HSI收报20,668.8点,本周累计下跌3.05%,恒生国企指数.HSCE收低1.02%,连续第八个交易日下跌,为2010年6月以来最长连跌纪录.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS因购汇需求不减略收跌,成交区间略有上移.当日中间价突破上行并创下汇改来新高,市场猜测这或是在为中美领导人下周将会晤预热.但暂时还无法确定人民币是否会就此迈上新的台阶,需进一步关注下周中间价走势.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水135点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3213元.[CNY/CN]
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印度股市:在淡静交投中收涨约1%,从上日大跌走势中反弹,得益于Infosys等软件服务出口商走高,此前其全球竞争对手Accenture调高今年盈利预期.指标BSE指数.BSESN上涨0.96%,收报17,361.74点.[.BO]
印度汇市休市.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,668.410点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS上涨1.36%至890.07点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.62%至29.2900;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.35%,报38.9450.
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巴西股市:拉丁美洲股市周五略微上涨,扭转上日跌势,但市场依然担忧中国和欧洲的经济强劲拖累全球股市下跌,限制了拉美股市的涨势.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨0.46%.[ID:nL1E8EN63K]
巴西汇市:巴西雷亚尔周五走强,得益于经济数据提振巴西增长前景的乐观情绪,尽管该国央行干预恐将限制雷亚尔的后续涨势.巴西雷亚尔兑美元BRBY收升0.66%至1.8088,此前巴西央行买入美元以限制本币升值.[ID:nL2E8EN1I7]
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南非股市:本周来首次收高,因美国股市回升,刺激南非股市尾盘反弹并收复早先跌幅.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收盘微升0.06%至29,716.93点.综合指数.JALSH亦升0.06%,报33,572.07点.[.J]
南非汇市:南非兰特周五持稳,但恐录得去年12月中旬以来的最大周跌幅,因当地市场降低今年升息的预期.兰特兑美元在本周稍早下挫后持稳,1618GMT报7.7215,微跌0.12%.[ZAR/](完)
--编译 肖群英;审校 张荻