《新兴市场重要经济事件预告》--3月26日-4月2日

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3月26日(一)
耶路萨冷--以色列央行宣布利率决议.
金边--东南亚国家联盟(ASEAN)央行论坛.
3月27日(二)
比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议.
拉巴特--摩洛哥央行举行理事会议.
科威特城--科威特副总理兼财政部长Mustafa Jassem Al-Shimali在Euromoney举办的会议上讲话.
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审议机构举行阿联酋会议(至3月29日).
日内瓦--WTO贸易、债务和财政工作组会议(至3月28日).
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月报最终版本.
布拉格--欧洲金融和财政论坛(至3月29日).
布拉格--挪威央行总裁Oystein Olsen在捷克央行成立20周年纪念会上讲话.
布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)发起欧元区2012经济调查.
3月28日(三)
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
华沙--经济合作暨发展组织(OECD)发布波兰经济调查报告.
3月29日(四)
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议(1300).
布拉格--捷克央行召开货币政策会议.
金边--东南亚国家联盟(东盟)10+3金融和中央银行代表会议(AFDM+3),东盟央行总裁会议(ACGM)及东盟财长非正式会议.
基希讷乌--摩尔多瓦央行召开货币政策会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开货币政策理事会会议.
3月30日(五)
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策会议记录.
哥本哈根--欧元集团会议.
哥本哈根--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)非正式会议(至3月31日).
金边--第16届东盟财长会议(AFMM).
3月31日(六)
金边--高级经济官员会议(至4月1日).
4月1日(日)
金边--东盟10+3金融和中央银行代表会议(至4月2日).
4月2日(一)
安卡拉--土耳其央行公布3月27日货币政策委员会会议记录.
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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