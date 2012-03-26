〔美国个股〕雅虎新任命三位独董,Third Point欲发起代理权争夺战

路透纽约3月25日电---雅虎(YHOO.O)任命三名新的独立董事,准备与对冲基金投资者Daniel Loeb展开代理权争夺战(proxy fight).

雅虎周日发表声明称,三名新的独立董事分别是美国运通(AXP.N)首席营销官John D. Hayes、Discovery Communications(DISCA.O)前首席运营官Peter Liguori和InterActiveCorpIACI.O即将离职的首席财务官Thomas J. McInerney,他们将于4月5日起担任独立董事.

Loeb的对冲基金Third Point强烈指责了雅虎的策略,并试图向雅虎董事会安插四名董事.该对冲基金持有雅虎5.8%的股份.

雅虎表示,曾建议让Third Point提名的四个候选人之一Harry Wilson,以及不在这四人之列但均能为两者接受的另一位人士加入董事会,以避免代理权之争.

雅虎声明称,Loeb拒绝了这个提议.Loeb本人也希望进驻雅虎董事会.

雅虎称,尽管董事会仍会考虑Third Point的想法,但已决定任命Loeb为董事会成员不符合雅虎及其股东的最大利益.

Third Point发表声明称:"既然董事会让我们只能直接诉诸其他股东,Third Point将倾向于发起代理权争夺战."

目前雅虎市值还不到微软(MSFT.O)2008年提出的446亿美元收购价的一半,因此Third Point可能很容易召集到许多对雅虎不满的投资者.(完)