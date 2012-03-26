〔美国个股〕雅虎新任命三位独董,Third Point欲发起代理权争夺战

欧洲汇市：英镑本周料录得一个月来最强周线涨幅
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透纽约3月25日电---雅虎(YHOO.O)任命三名新的独立董事,准备与对冲基金投资者Daniel Loeb展开代理权争夺战(proxy fight).
雅虎周日发表声明称,三名新的独立董事分别是美国运通(AXP.N)首席营销官John D. Hayes、Discovery Communications(DISCA.O)前首席运营官Peter Liguori和InterActiveCorpIACI.O即将离职的首席财务官Thomas J. McInerney,他们将于4月5日起担任独立董事.
Loeb的对冲基金Third Point强烈指责了雅虎的策略,并试图向雅虎董事会安插四名董事.该对冲基金持有雅虎5.8%的股份.
雅虎表示,曾建议让Third Point提名的四个候选人之一Harry Wilson,以及不在这四人之列但均能为两者接受的另一位人士加入董事会,以避免代理权之争.
雅虎声明称,Loeb拒绝了这个提议.Loeb本人也希望进驻雅虎董事会.
雅虎称,尽管董事会仍会考虑Third Point的想法,但已决定任命Loeb为董事会成员不符合雅虎及其股东的最大利益.
Third Point发表声明称:"既然董事会让我们只能直接诉诸其他股东,Third Point将倾向于发起代理权争夺战."
目前雅虎市值还不到微软(MSFT.O)2008年提出的446亿美元收购价的一半,因此Third Point可能很容易召集到许多对雅虎不满的投资者.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3