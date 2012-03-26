更正:《欧洲央行焦点》危机减弱,欧洲央行强硬派开始策划退出计划

(更正:因译文有误,第二个小标前一段改为"一整年撙节举措只进行了一季",非"现在距离实行撙节举措还差一个季度到一年")

记者 Paul Carrel

路透法兰克福3月23日电---随着欧元区危机减弱,欧洲央行(ECB)中的强硬派开始恢复原形,重新把关注焦点放到通胀上面,并开始策划如何从其刚刚实施的支持举措中退出.

在欧洲央行完成第二轮长期再融资操作(LTRO)后不到一个月,以德国人为首的一些欧洲央行委员就在张罗准备退出这些支持举措.通过两次融资操作,欧洲央行一共向金融体系注入了逾1万亿(兆)欧元的流动性,至少暂时止住了欧元区危机.

去年末还在担心发生信贷紧缩,有些人认为其可能导致欧元区解体,而现在关注点则转向了退出策略.这种变化突显宽松货币政策带来的通胀压力是多么令人担忧.

这种担忧在德国尤其明显,1920年代发生的恶性通货膨胀,令德国人对于物价上涨深恶痛绝.德国的正统经济学家担心,向经济挹注资金将必然导致物价压力上升.

"货币主义者回来了,"野村的分析师Jens Sondergaard表示.他回忆道,当初成立欧洲央行的时候,德国人就促使其采取了双支柱策略,即不仅要关注经济,而且要关注货币供应.

"系统中有这么多的流动性,如果你相信货币主义,一旦经济形势改善,这些流动性就可能推高通胀,"他说,"因此他们想先发制人."

货币主义者认为,货币供应过度膨胀必然造成通胀压力.欧元区的过多流动性--超过银行业者日常运营所需的部分,目前达到了7,650亿欧元.

德国央行总裁魏德曼(亦为欧洲央行管委会成员)率先要求欧洲央行解除一些对抗危机的措施,其它欧元区核心国家的央行总裁迅速表示支持.

奥地利央行总裁诺沃特尼上周对路透表示,欧洲央行管委会已在讨论如何组织退出危机措施.而德国籍欧洲央行委员亚斯穆森表示,必须准备退出,欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁呼吁要及时解除对抗危机的举措.

虽然这些人影响力很大,但在由23人组成的欧洲央行管理委员会中可能不占多数.自从今年加入欧洲央行以来,科尔坚持比较温和的立场,显得不急于收回危机期间采取的措施.

"现在就退出策略做出决定还为时过早,"他本月稍早表示,"我们必须为未来退出做好准备,但我认为现在还不是时候."

欧洲央行中的强硬派通常比其他立场较灵活的委员更喜欢发声,但后者并非受与货币主义相悖的思想意识所左右,只是想采取观望态度而已.

在欧洲央行内部,货币正义者的影响仍然很大,尤其是考虑到导致2008年全球金融危机的投机性资产价格泡沫.

德国已经在日益担忧房产价格上涨.亚斯穆森本周表示,"必须密切关注".魏德曼在周二发表的一篇讲话中提到与资产泡沫相关的风险.

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**前路会有波折?**

欧央行强硬派担心,LTRO有可能会滋生这类泡沫.欧央行最近的研究明显透露出其担忧.这些研究通常都会反映欧央行的想法.

去年11月当欧央行策划LTRO时,经济学家Gert Peersman在写给央行的一份论文中称,这类政策举措对经济活动和通胀的全面影响,要比利率走势晚六个月才会反映出来.

"三年期LTRO推高通胀率预计在2013年会体现得尤其明显,"根特大学教授、前欧央行顾问Peersman表示.

甚至会在今年年底时就感觉到通胀的影响,因为经济疲软时期传导效应会更快,他补充道.

这意味着随着欧央行经济在年底好转,而物价压力已在上升,欧央行的两次融资操作可能恰恰在那时推高通胀.

欧央行对M3货供额增长的参考标准为4.5%,认为若超过这一标准将给通胀带来上行压力.可参看的最新数据显示,1月M3货供额年增率跳增至2.5%,12月时为1.5%.

欧央行的正统人士明显担心,央行挹注的1万亿欧元资金会恰好在错误的时间加剧通胀压力.

"对于明年或者今年年末的经济成长看法可能更加乐观,我认为到那时欧央行应该考虑退出问题了,"野村的Sondergaard表示."一整年撙节举措只进行了一季,所以目前考虑退出似乎有点过早."

**复苏风险**

近期的经验可能让一些央行人士对过早退出危机模式持审慎态度.去年时欧洲央行两度升息以解除宽松政策立场,之后却只得改弦易辙,在去年稍后再度降息.

即使是欧洲央行强硬派人士希望准备退出策略,欧盟仍面临经济蹒跚的风险,或受危机冲击的国家可能无法进行改革,市场可能担惊受怕,并再度推升政府借款成本.

在希腊本月躲开违约后,市场暂感宽慰,但西班牙逐渐成为危机焦点.

西班牙的预算目标放宽令投资人感到不案,其10年券收益率ES10YT=TWEB本周已飙升逾20个基点至5.5%以上.

Berenberg银行分析师Christian Schulz认为有进一步的风险,因意大利总理蒙堤有可能无法全面推动就业市场改革,且希腊和法国的大选都是可能令市场焦躁不安的事件.

这些应该都不会让欧元区重返全面危机."但我们必须密切关注,"他表示.

经济复苏还是未定之天.

欧元区经济3月时意外转差,受法国和德国工厂活动意外下滑所打击.

等到适当的时候,欧洲央行可能开始其退出策略:今年稍后的定期融资操作将改为竞标模式,而不是以固定价格提供给银行所需资金;或者提供具吸引力的利率好让银行将资金停泊在央行,以从市场上抽走资金.

欧洲央行若改采标售方式,也将提高三年期贷款的成本,因其利率是和主要的每周再融资操作的平均利率挂勾.

"万一通胀前景恶化,我们将立刻采取预防性行动,"欧洲央行总裁德拉吉本周对德国画报表示.

"最糟的情况已经结束,但风险还在."(完)