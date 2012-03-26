《中国债券市场每日交易备忘》--3月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国农业发展银行至多200亿元人民币一年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.54%
中国石化(600028.SS)(0386.HK)100亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和中行主承
精工控股集团1.25亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承
江苏农垦集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),南京银行主承
河北国资控股公司5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
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二、新债上市:
进出口银行200亿元五年期固息债120304,票面利率3.83%
农业发展银行200亿元七年期固息债120404,票面利率3.93%
国家开发投资公司30亿元七年期中票1282071,票面利率4.92%
上海申通地铁资产经营管理公司3亿元三年期中票1282073,票面利率5.90%
华能集团30亿元一年期短融041253018,票面利率4.36%
惠天热电(000692.SZ)2亿元一年期短融041260011,票面利率6.30%
南京中电熊猫信息产业集团19亿元五年期中票1282072,票面利率5.80%
浙江旅游集团3亿元一年期短融041259019,票面利率6.45%
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三、缴款:
财政部280亿元10年续发国债120004,发行价100.11元
财政部350亿元三年期储蓄国债121701,票面利率5.58%
财政部150亿元五年期储蓄国债121702,票面利率6.15%
国家开发银行220亿元五年期固息金融债120214,票面利率4.10%
成都新城西城市投资经营中心10亿元七年期固息债1280054,票面利率8.35%
福建龙岩交通国有资产投资经营公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280055,票面利率8.15%
海门城投12亿元七年期固息债1280056,票面利率8.35%
山东泉兴矿业集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280059,票面利率6.70%
莆田国有资产投资公司11亿元七年期固息债1280060,票面利率8.10%
宏图高科(600122.SS)4亿元三年期中票
奥克斯集团8亿元一年期短融
深圳市地铁集团30亿元五年期中票
云南工业投资控股集团7亿元五年期中票
中国水电(601669.SS)12亿元一年期短融
中铁二十二局集团5亿元一年期短融
中国海运集团总公司40亿元三年期中票
中国水电9亿元五年期中票
新疆艾比湖农工商联合企业总公司4亿元一年期短融
中国海运集团总公司20亿元七年期中票
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四、还本付息:
财政部433.5亿元一年期国债110009到期兑付,票面利率2.80%
五凌电力5亿元一年期短融1181122到期兑付,票面利率4.77%
东方集团(600811.SS)5亿元一年期浮息短融(半年定存基准)1181129到期兑付,基本利差2.40%
重庆机电控股8亿元一年期短融1181132到期兑付,票面利率4.77%
天津基础建设投资公司15亿元三年期固息债098026到期兑付,票面利率3.02%
广东广晟资产15亿元一年期短融1181125到期兑付,票面利率4.31%
中国南方工业集团52亿元一年期短融1181126到期兑付,票面利率4.31%
烟台万华(600309.SS)4亿元一年期短融1181127到期兑付,票面利率4.52%
亿利能源(600277.SS)10亿元一年期短融1181130到期兑付,票面利率5.25%
百联集团20亿元一年期短融1181131到期兑付,票面利率4.52%
百联集团10亿元三年期固息债098037到期兑付,票面利率4.15%
中石油集团200亿元三年期中票0982033到期兑付,票面利率2.25%
广东机场管理集团10亿元10年期固息债068011付息,票面利率4.00%
财政部350.9亿元10年期固息特别国债0700003付息,票面利率4.46%
进出口银行100亿元五年期固息债080301付息,票面利率4.82%
天津滨海发展投资控股5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098029付息,票面利率7.10%
中国普天信息产业公司16亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098031付息,票面利率5.28%
兰州城市发展投资公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098032付息,票面利率5.00%
无锡国联发展集团10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098033付息,票面利率5.00%
国家开发投资公司30亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1080036付息,票面利率4.35%
国家开发投资公司10亿元10年期固息债1080037付息,票面利率4.65%
淮安开发控股12亿元七年期固息债1080038付息,票面利率6.80%
临沂城市资产经营开发公司10亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1080039付息,票面利率6.80%
清华控股20亿元五年期中票1082050付息,票面利率4.93%
中国机械集团15亿元五年期中票1082051付息,票面利率4.48%
诚通控股集团8亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1082052付息,票面利率4.23%
国开行200亿元七年期固息债110216付息,票面利率4.25%
国开行200亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)110217付息,基本利差-0.15%
烟台港集团10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180072付息,票面利率6.00%
中石油集团100亿元五年期中票1182080付息,票面利率4.90%
广东广新控股集团10亿元五年期中票1182084付息,票面利率6.18%
华润股份50亿元10年期中票1182085付息,票面利率5.58%
兖矿集团10亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1182086付息,基本利差1.55%
酒泉钢铁24亿元三年期中票1182087付息,票面利率5.75%
广东鸿达兴业集团8亿元五年期中票1182088付息,票面利率6.23%
阳泉煤业集团10亿元五年期中票1182089付息,票面利率5.23%
民生银行(600016.SS)33.25亿元15年期发行人选择权(10+5)混合资本债090801付息,票面利率5.70%
民生银行(1988.HK)16.75亿元15年期发行人选择权(10+5)浮息(一年定存基准)混合资本债090802付息,基本利差3.00%
天津基础建设投资公司20亿元五年期固息债098027付息,票面利率3.75%
天津基础建设投资公司25亿元七年期固息债098028付息,票面利率4.78%
浙江交通投资集团30亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债098034付息,票面利率3.88%
福建交通运输集团10亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债098035付息,票面利率4.60%
许继集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098036付息,票面利率4.60%
上海电力(600021.SS)12亿元五年期中票0982031付息,票面利率4.05%
财政部260亿元10年期固息国债100007付息,票面利率3.36%
中铁物资10亿元三年期中票1082053付息,票面利率4.23%
日照港集团13亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082054付息,基本利差2.10%
进出口行129亿元七年期浮息债(一年定存基准)110304付息,基本利差0.72%
农发行250亿元七年期浮息债(一年定存基准)110405付息,票面利率0.78%
甘肃电力投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182090付息,票面利率5.68%
翼中峰峰能源集团10亿元五年期中票1182091付息,票面利率6.18%
灵宝黄金(3330.HK)4亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182092付息,基本利差2.95%
建行(0939.HK)26.7亿元383月期浮息(七天回购基准)A级资产支持证券(ABS)05310110付息,基本利差1.10%
建行(601939.SS)2.04亿元383月期浮息(七天回购基准)B级ABS05310120付息,基本利差1.70%
建行0.53亿元383月期浮息C级ABS(七天回购基准)05310130付息,基本利差2.80%
建行0.91亿元383月期S级ABS 05310140付息,票面利率90%
财政部300亿元10年期固息国债060016付息,票面