〔中国债市〕深交所中小企业私募债有望于3月底出炉,6月初试点--报载

路透上海3月26日电---21世纪经济报 道周一引述深交所相关负责人透露,酝酿已久的中小企业私募债(即高收益债)虽未最后定稿,但仍有望于3月底发布正式方案,并将于6月初完成1-2家试点公司.

报导称,根据深交所中小企业私募债券试点业务的制度设计,该债券仅向合格投资者发行和转让,累计不得超过200人,且不得采用广告或其他变相公开方式发行或转让.

债券期限应在一年以上,且限于中小微企业单独或集合形式发债,由证券业协会对中小企业私募债进行形式上备案.特定投资人为机构投资者,暂不向个人投资者发行.

利率上限限制则是比照《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》,发行利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍(比例尚未确定,也可能为3倍或其他).

此外,由于中小企业私募债具有高风险和非标准化的特征,故将参照资产证券化产品管理,在业务实现上将该类债券作为新设品种,独立与深交所其他上市债券管理,并赋予独立的代码区间,在协议平台挂牌,提供成交确认流动性转让服务.由承销机构向深交所推荐,并出具挂牌推荐书.

报导援引分析人士认为,通过私募定向发行推动产品创新,将吸引诸如私募基金等风险偏好型投资者入市,活跃交投,逐步改变银行间市场机构投资者队伍相对集中的弊端;也有利于化解中小企业融资困境,为附认股权票据以及结构化产品等多种创新融资品种的推出提供了新平台.

证监会主席郭树清在今年两会间隙曾表示,今年上半年可能推出高收益债券.[ID:nSB2013947]而鹏元资信副总裁周沅帆透露,高收益率债券发行将实行注册备案制.[ID:nSB2012889]

此前上交所亦曾表示,目前正重点研究推进中小企业私募债等,且已大幅调低对债券上市前发行人净资产的要求.[ID:nSB1414534]

对此,深圳某券商固定收益部人士表示,中小企业私募债发行如何收费是保证成功发行的关键,"费率太低券商操作动力很少,如果低于1%的费率,那么交易所最好能审批流程简化,缩短项目时间."

此外,某上市券商研究员表示,中小企业私募债介于现有投资级和投机级之间,根据现在信托收益率减去流动性溢价来推算,预计收益率在12%-15%,"没有这个收益率,投资者不会感兴趣,但中小企业私募债收益率比民间借贷利率低很多."

报导显示,以场外配售为主体的非公开定向债券融资已成为全球发行人筹集资金的重要场所.2009年全球共完成了6,979笔,金额高达2.8万亿美元的债券非公开定向发行;2010年,美国非公开定向发行债券745只,总规模达2,952亿美元,占公司信用类债券总发行量的比重超过30%.(完)