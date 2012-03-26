〔中国企业〕上海申迪集团希望银行为其保留100多亿元信用额度--IFR

路透3月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海迪士尼(DIS.N)乐园运营商--上海申迪集团此前未能完成210亿元人民币（33亿美元）融资目标后，正在与银行接触,希望为公司保留100多亿元人民币的信用额度,以及额外的9亿元人民币贷款。

上海申迪上月向12家银行融资,仅取得129.15亿元。牵头行国开行[CHDB.UL]、交行(601328.SS)(3328.HK)、和上海浦东发展银行(600000.SS)承贷额度占贷款总额之比分别为19%（24.54亿元人民币）、15.5%（20.02亿元人民币）、15.5%（20.02亿元人民币）。

联席安排行为农行(601288.SS)(1288.HK)、中行(3988.HK)(601988.SS)、建行(0939.HK)(601939.SS)、中国进出口银行及中国工商银行(1398.HK)(601398.SS),承贷额度占比均各为8%（10.33亿元人民币）。

一般参贷行为上海银行、上海农村商业银行,承贷额度占比均为3%（3.8745亿元人民币）;中信银行(601998.SS)(0998.HK)、华夏银行(600015.SS)亦为一般参贷行,承贷额度占比各为2%（2.583亿元人民币）。

该项贷款案早在2011年上半年即浮现。银行和上海市政府在5月签署融资框架协议后,展开长达数月有关架构与条款的协商。

部分银行人士指出,该案定价实在太不具吸引力,加上银行流动性紧缩,导致功败垂成。

参与联贷的其中一家银行表示,该行不太在意定价”非常低”的贷款案。但是,”我们的信用额度有限,不能把大批额度拨到这类报酬率低的案子,”这位人士说。

“当地政府一定在敲定这项案子上扮演了重要角色,”另一位消息人士说。

该129.15亿元贷款,包括一笔2036年到期的73亿定期贷款A部分,与一笔2016年到期的56.15亿定期贷款B部分。A部分将用于迪士尼乐园的首期建设,B部分将用于相关设施。

两部分利率均为中国人民银行利率的100%。

迪士尼乐园的融资是敏感话题,因总投资超过1100亿人民币, 为香港迪士尼乐园的十倍。

上海迪斯尼乐园由上海政府持有57%股份，迪斯尼公司持有43%股份。

截稿前未能联络上海申迪集团,予以置评。(完)

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