《全球重要经济事件一览表》--3月26日-4月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月26日(一)

东京--欧洲央行执委科尔在巴克莱资本欧洲会议上发表讲话(0540).

柏林--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在一家德国银行组织的年度招待会上发表演讲(1600).

巴黎--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟出席全球互助中心举办的会议(1100).

维吉尼亚州阿灵顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克获邀参加全国企业经济协会2012年经济政策会议,以"美联储的观点"为题发表演说(1200).美国国会预算办公室主任埃曼杜夫以"财政政策选择"发表演说(1245).英国央行货币政策委员会委员迈尔斯出席"长期债务中最合适的货币政策"的讨论会(2045).

3月27日(二)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在摩根士丹利全球宏观投资会议中发表演说.

东京--日本内阁会议,会后日本财务大臣安住淳召开新闻发布会.

伦敦--英国央行公布2012年第一季公报.

伦敦--美国联邦储备理事会(FED)波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在全国经济社会研究所发表演讲.

布拉迪斯拉发--欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)发布新的斯洛伐克经济前景,以及评论目前局势和欧元区的议题.(1100)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)的贸易、债务及金融工作小组会议.(至3月28日)

布拉格--挪威央行总裁奥尔森在捷克央行20周年纪念日发表演讲(1100).

布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)推出"经济调查:欧元区2012".

华盛顿--美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格在全国企业经济协会2012年经济政策会议的早餐会中发表演说.(1200)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克以"金融危机与大萧条"为题,在乔治华盛顿大学商学院发表演说.(1645)

西雅图--美联储理事杜克在旧金山联邦储备银行2012年全国机构间社区再投资会议(National Interagency Community Reinvestment Conference)上发表讲话,题为"建设可持续性社区"(1945).

路易斯安那州Choudrant--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在达拉斯联储赞助的社区论坛中,以"美联储的运作及最新经济信息"为题发表演说.(1720)

3月28日(三)

密苏里州圣路易--美国联邦储备理事会(FED)圣路易斯联邦储备银行公布总裁布拉德参加北京"全球货币政策制定:中国与美国"会议时,他在未对新闻界公开活动中的谈话.(0100)

悉尼--澳洲央行公布金融稳定检视报告.(0030)

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在金融研究中心(Center for Financial Studies)主办的研讨会上发表演讲.

华沙--经济合作暨发展组织启动波兰经济调查.

3月29日(四)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克向乔治华盛顿大学商学院本科生发表第四个演讲,题为"金融危机的余波"(1645).

金边--东盟财政部和央行副部级官员会议(AFDM+3),东盟央行总裁会议(ACGM)和东盟财长非正式会议.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)经济展望报告的期中评估.

伦敦--英国央行公布2012年3月货币和金融统计数据.

渥太华--加拿大政府公布联邦预算案.

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在商业俱乐部小组讨论会上发表有关全球经济的演讲,题为"欧洲经济危机和如何影响我们."(1615).

特拉华州威尔明顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在威尔明顿扶轮社发表经济前景的演讲(1700).

北卡罗来纳州夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在北卡罗来纳大学法学院银行研究所发表演讲(2245).

3月30日(五)

哥本哈根--欧元集团会议.

哥本哈根--欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议.(至3月31日)

3月31日(六)

伊利诺伊州埃文斯顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在中西部经济学会2012年会上发表讲话,题为"货币政策的局限性"(2230).

4月1日(日)

金边--东南亚国家联盟与中日韩(ASEAN+3)财长和央行代表会议(至4月2日).

4月2日(一)

俄亥俄州玛丽埃塔--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在Economic Roundtable of the Ohio Valley会议上发表讲话,题为"联储和经济:努力实现稳定"(1635).

安大略省滑铁卢--加拿大央行总裁卡尼在大基奇纳滑铁卢商会(Greater Kitchener Waterloo Chamber of Commerce)发表演讲(1630).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

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