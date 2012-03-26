《中国2012年已发行金融债一览表》--3月26日

路透上海3月26日电---以下为中国2012年政策性银行以及其他金融机构已发行金融债的具体情况:
一、国家开发银行
人民币债券
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债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率
一期 1月 200 10 3.85%
二期 1月 200 7 3.83%
三期 1月 100 5 4.13%(一年定存基准浮息债,基本利差63个bp)
四期 2月 200 3 3.95%(一年定存基准浮息债,基本利差45个bp)
五期 2月 200 5 3.80%
六期 2月 200 10 4.27%(一年定存基准浮息债,基本利差77个bp)
七期 2月 200 7 3.94%
八期 2月 200 7 4.20%(一年定存基准浮息债,基本利差70个bp)
九期 2月 200 10 4.1017%(中标收益率)
(2011年第20期10年期固息金融债增发债)
10期 2月 150 5 4.22%(一年定存基准浮息债,基本利差72个bp)
11期 3月 150 1 3.52%
12期 3月 260 3 3.99%(一年定存基准浮息债,基本利差49个bp)
13期 3月 200 10 4.21%
*14期 3月 220 5 4.10%
总计 2,680
二、进出口银行
人民币债券
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债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率
一期 2月 200 3 3.78%
二期 2月 200 5 3.87%
三期 3月 200 7 3.95%
四期 3月 200 5 3.83%
总计 800
三、农业发展银行
人民币债券
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债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率
一期 2月 300 7 3.92%
二期 3月 300 5 3.87%
三期 3月 300 3 3.62%
四期 3月 200 7 3.93%
总计 1,100
四、其他机构
发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注
(亿元人民币)
*杭州银行 固息金融债 3月 80 5 4.55% 小微企业贷款专项债
*重庆银行 固息次级债 3月 8 10 6.80% 第五年末附发行人赎回权
沧州银行 固息次级债 3月 5 10 7.10% 第五年末设发行人赎回权
汉口银行 固息次级债 3月 19 10 6.80% 第五年末设发行人赎回权
招商银行 固息金融债 3月 65 5 4.15% 小微企业贷款专项债
(600036.SS) 浮息金融债 3月 135 5 4.45% 基本利差95个bp,一年定存基准
浙江泰隆商行 混合资本债 3月 6.5 15 8.10% 第10年末附发行人赎回权
浦发银行 固息金融债 2月 300 5 4.20% 小微企业贷款专项债
(600000.SS)
民生银行 固息金融债 2月 300 5 4.30% 小微企业贷款专项债
(600016.SS)(1988.HK)
张家口商行 固息次级债 1月 5 10 7.15% 第五年末设发行人赎回权
注:1、*代表新增
2、中国2011年已发行金融债一览表请点选[ID:nSB1318304](完)
--整理 杨希; 审校 边竞