《全球金融分析》不要心慌:这波风险资产上涨真真切切

* 标普500指数今年可能再涨10-15%

* 外汇选择权显示市场并不心慌

* 波动性减弱促使投资者对冲

记者 Gertrude Chavez-Dreyfuss

路透纽约3月23日电---如果你还在等待美国股市和大宗商品的下一次崩盘,那么还是趁早放弃这种想法.

在全球金融危机之后出现的几次反弹均是昙花一现,而现在越来越多的投资者开始相信,目前的股市、大宗商品和新兴市场涨势可能是长期行情.

标准普尔500指数.SPX上周收在1,400点之上,这是2008年金融危机以来首次.投资者涌入美国股票基金,一周资金流入规模创去年9月中以来的最高水平.

"这次风险资产涨势是真的吗?我认为答案是肯定的,但不会一路直线上涨,"纽约Oppenheimer Funds的投资长Art Steinmetz表示.该基金管理的资产超过1,770亿美元.

他说,Oppenheimer目前押注将随经济改善而走强的个股,同时亦超配风险较高的债券类别.

自从去年10月初触及近期底部之后,标准普尔500指数跳升了30%.但自2007年以来,投资者首次没有趁机了结获利离开市场.相反,这次是缓慢而稳步地上涨,而且投资者认为美国经济持续改善显示需求已经恢复,风险资产能够支撑较高的估值.

"股票相对于债券的未来回报前景像三四十年来一样好,"高盛在周三的一份报告中表示.

Wells Fargo Advisors和Wells Fargo Private Bank的投资长Dean Junkans表示,个人投资者已开始重新扑进高风险高回报的资产,包括高收益和新兴市场基金.

"过去五年来,很少有人谈论长期计划,"Junkans表示,相反,投资者青睐低收益国库券和货币市场基金的安全性.

"现在我感觉他们正在试探着重回(风险)市场,"他说,并提到对高股息收益率股票、高收益率公司债和新兴市场固定收益的需求.

**风险资产的表现**

去年是风险规避的一年:美国政府公债表现最佳.今年则发生逆转.

标准普尔2012年已上涨11%.汤森路透Jefferies商品指数.CRB今年迄今累计涨幅为2.4%,上年则跌逾8%.而据巴克莱资本国际,美国长期政府公债价格今年下挫7.3%.

处于金融危机中心的欧元兑美元今年亦上涨近2%,2011年下滑3.2%.

"最近几个月来欧元区取得非常明显的进展,"高盛驻伦敦首席外汇策略师Thomas Stolper说道.他预期欧元六个月后能触及1.38美元,2012年底的汇率料在1.45美元.

外汇期权(选择权)的走势也折射出欧元区整体表现稳定.欧元隐含波动率降至欧元区债务危机前水准,主要缘于债务沉重的希腊最终同意援救计划和债务重组,且欧洲央行(ECB)向区内银行提供短期贷款.

据巴克莱资本,今年高收益公债市场已累计涨逾5%.投资者蜂拥而至投资垃圾债券的上市交易基金(ETF),2月有41.5亿美元资金流入美国固定收益市场,近一半的资金被两家最大的垃圾债券ETF收入囊中.

据追踪ETF表现的IndexUniverse.com,新兴市场也逐渐受人青睐:Vanguard MSCI新兴市场ETF吸引到25亿美元,iShares MSCI新兴市场指数基金则吸金15亿美元.

**风险资产逐渐令人放心**

基金公司Scottish Widows Investment Partnership青睐美国股市.该基金已将美国股票作为投资组合中最大的超配品种.该公司总部位于英国爱丁堡,管理着约2,200亿美元的资产.

Scottish Widows基金公司全球证券主管William Low指出,"美国经济复苏力道超越预期,美国市场的这波涨势也许会更持久."该公司的投资曝险涵盖美国工业、信息技术(资讯科技,IT)和消费者酌情支出类股票.

一个重要的风险指标表明,随着股市持续反弹,越来越多的投资者对投资股市感到放心.隐含股票风险溢价是投资者愿意为投资股市而非债市所支付的代价,该溢价是股市的收益率(每股盈余/股价)与无风险公债收益率的差值.

当隐含股票风险溢价上升,表明投资者期望因承担持股风险而获得更多补偿.而该溢价下滑,表明持有股票更令人安心.

在过去10年间,美国和欧洲股市的风险溢价持续上升.风险溢价在2011年8月达到顶峰,随后一路下滑,表明投资者越来越看好股票的前景.

目前的隐含风险溢价表明,今年美国主要股指有望继续上涨10%-15%,欧洲股市料将进一步扬升6%-8%.

浏览美国股票和隐含波动率图表,请点击:(link.reuters.com/qyb37s)

**市场仍未摆脱怀疑情绪**

投资者很容易对今年的涨势感到质疑.风险资产已经经历了一连串的上涨,期间受到系列事件的阻碍和削弱,包括欧元区债务危机、日本强震以及银行业表现疲弱等.

欧洲方面,尽管希腊达成救助计划和债务重组协议,投资者们仍然对欧元区危机是否就此画上句号感到疑惑.像西班牙和葡萄牙等其他负债国家则日益成为欧洲银行业的隐患.

伊朗和以色列间的对峙令原油价格走高.汽油成本上涨可能会压缩消费者预算,而冲突升级则将给市场增加不确定性.

此外,近期数据再度引燃了欧元区可能滑向经济衰退的担忧.同时,中国经济成长放缓的迹象也可能给全球带来风险,特别是从拉丁美洲到澳洲等盛产大宗商品的国家.对于它们而言,中国是一个很大的出口市场.

今年市场的强劲涨势,令一些类似对冲基金GLC的机构通过从股市上涨获利以及成功对债券押注,减少了风险敞口.

尽管如此,GLC主管兼基金经理Steven Bell并不认为熊市将会到来."我们仍走在正轨上,未来是多头趋势."他说.

其他基金则借助低波动性的契机来增加对灾难事件的对冲.芝加哥选择权交易所(CBOE)波动率指数(VIX).VIX上周触及2007年中以来最低收盘位,暗示市场良性条件将会持续.

与2008年雷曼兄弟垮台或2011年欧元区债务危机肆虐的时候相比,市场的焦虑程度已经没那么高了.(完)