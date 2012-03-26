〔中港个股〕中国太保称今年新增资金配置主要寻求定息资产机会--高层

投行观点：Evercore ISI将Transocean Ltd目标价从18美元上调至24美元，评级为买进
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路透上海3月26日电---中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)高层周一表示,今年新增资金配置将主要寻求定息资产类机会.
中国太保资产管理公司总经理于业明在业绩会并指出,今年权益类投资将保持防御风格.
中国太保董事长高国富还表示,太保受让花旗银行出售的浦发银行股份只是资产配置的一部分,并非战略性持股.他并称,太保对增资并不是很迫切,资本金足以保证今年业务的发展.
欧美金融机构流动性普遍紧俏之际,花旗集团(C.N)悉数转让所持中国上海浦东发展银行(600000.SS)股权,受让方为中国太保和太保资产管理公司.[ID:nSB1441174]
中国太保周一公布2011年年报,按中国会计准则,去年实现净利润83.13亿元人民币,同比下降2.9%.(完)
--发稿 林琦; 撰写 边竞; 审校 张喜良
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