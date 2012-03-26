〔路透调查〕日本公债多空动向指标升至正值,因美债跌势消退

路透东京3月26日电---周一公布的路透每周调查显示,日本公债市场人气改善至1月底来最好水准,因美国公债的卖压有减弱迹象,且投资者在月底可望购债.

日本公债多空动向指标JGBBBI=从前次调查的负12升至正7,为2月中来首次升至正值区域,且达到1月底触及的高位.

很多预计债券收益率(殖利率)将下滑的人士指出,美国和欧洲债市趋稳支撑着日本债市.美债收益率上周下滑,令强劲的就业数据公布后出现的收益率急升势头停止.

"部分投资者的月底买盘料将支撑债市,大多数其他投资者可能在财年底(3月31日)来临前保持观望.10年期日债收益率可能测试1%."一欧系经纪商的交易员说.

10年期日债收益率JP10YTN=JBTC上周跌至1.025%;之前一周曾触及三个月高位1.060%,因对全球经济感到乐观.

但部分交易商在本月稍早日债(价格)急剧下滑后仍保持谨慎.

"本周将不会有很大波动,当利率料处于上行趋势时可能没有投资者会冒险.下个财年日债收益率与美债收益率仍将保有很强的相关性,10年期日债收益率可能很快升至1.5%左右."一保险公司的基金经理说.

这次在线调查访问了主要机构的94名市场人士,有44名给出回覆.调查时间为周五下午至周日2300GMT.(完)