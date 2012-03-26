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亚洲 | 2012年 3月 26日 星期一 10:56 BJT

《中国基金发行日程表》--3月26日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构            发行时间     备注

 *易方达纯债       易方达        招商银行     农业银行、申银万国等     4/5-4/27
  债券基金 
 
 *浙商沪深300指数  浙商基金      华夏银行     工商银行、光大证券等     3/28-4/27
  分级基金

 *民生加银信用     民生加银      中国银行     建设银行、海通证券等     3/28-4/23
  双利债券基金 

 *广发深证100指数  广发基金      建设银行     工商银行、兴业证券等     3/27-4/26
  分级基金

 *国泰大宗商品     国泰基金 境内:中国银行     建设银行、国泰君安等     3/26-4/25 (预定募集规模为5亿美元,折合约32亿元人民币)
  配置基金(QDII)(LOF)(FOF)  境外:道富银行

 *中欧信用增利分级 中欧基金      邮储银行     中信建投、兴业证券等     3/26-4/20 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
  债券基金(封闭期三年)(LOF) 

 *信诚双盈分级     信诚基金      中国银行     农业银行、中信证券等     3/26-4/18  
  债券基金(封闭期三年)(LOF)

 *工银瑞信基本面   工银瑞信      中国银行     交通银行、渤海证券等     3/20-4/24
  量化策略股票基金

  富安达策略精选   富安达        交通银行     交通银行、南京证券等     3/19-4/23
  混合型基金

  农银汇理消费     农银汇理      邮储银行     农业银行、国泰君安等     3/19-4/20
  主题股票基金

  银河通利分级     银河基金      北京银行     建设银行、国泰君安等     3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息)
  债券基金(封闭期二年)(LOF)

  长城优化升级     长城基金      建设银行     中信银行、招商证券等     3/19-4/18
  股票基金

  信诚周期轮动     信诚基金      中国银行     建设银行、中信证券等     3/14-4/18
  股票基金(LOF)

  鹏华价值精选     鹏华基金      建设银行     招商银行、海通证券等     3/12-4/11
  股票基金

  融通创业板       融通基金      工商银行     交通银行、银河证券等     3/5-3/30
  指数增强基金

  上证自然资源ETF  博时基金      建设银行     银河证券、中信建投等     3/5-3/30

  博时上证自然     博时基金      建设银行     招商银行、广发证券等     3/5-3/30
  资源ETF联接基金

  兴全轻资产投资   兴业全球      招商银行     交通银行、东方证券等     2/27-3/27 
  股票基金(LOF)

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.
      4.天相投顾统计数据显示,64家基金管理公司旗下872只基金去年四季度亏损1,235.28亿元,较三季度
        减少50.8%.基金整体亦由净赎回转为净申购.(完) 
  
  --整理 冉莹; 审校 林高丽

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