《中国基金发行日程表》--3月26日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
*易方达纯债 易方达 招商银行 农业银行、申银万国等 4/5-4/27
债券基金
*浙商沪深300指数 浙商基金 华夏银行 工商银行、光大证券等 3/28-4/27
分级基金
*民生加银信用 民生加银 中国银行 建设银行、海通证券等 3/28-4/23
双利债券基金
*广发深证100指数 广发基金 建设银行 工商银行、兴业证券等 3/27-4/26
分级基金
*国泰大宗商品 国泰基金 境内:中国银行 建设银行、国泰君安等 3/26-4/25 (预定募集规模为5亿美元,折合约32亿元人民币)
配置基金(QDII)(LOF)(FOF) 境外:道富银行
*中欧信用增利分级 中欧基金 邮储银行 中信建投、兴业证券等 3/26-4/20 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
债券基金(封闭期三年)(LOF)
*信诚双盈分级 信诚基金 中国银行 农业银行、中信证券等 3/26-4/18
债券基金(封闭期三年)(LOF)
*工银瑞信基本面 工银瑞信 中国银行 交通银行、渤海证券等 3/20-4/24
量化策略股票基金
富安达策略精选 富安达 交通银行 交通银行、南京证券等 3/19-4/23
混合型基金
农银汇理消费 农银汇理 邮储银行 农业银行、国泰君安等 3/19-4/20
主题股票基金
银河通利分级 银河基金 北京银行 建设银行、国泰君安等 3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息)
债券基金(封闭期二年)(LOF)
长城优化升级 长城基金 建设银行 中信银行、招商证券等 3/19-4/18
股票基金
信诚周期轮动 信诚基金 中国银行 建设银行、中信证券等 3/14-4/18
股票基金(LOF)
鹏华价值精选 鹏华基金 建设银行 招商银行、海通证券等 3/12-4/11
股票基金
融通创业板 融通基金 工商银行 交通银行、银河证券等 3/5-3/30
指数增强基金
上证自然资源ETF 博时基金 建设银行 银河证券、中信建投等 3/5-3/30
博时上证自然 博时基金 建设银行 招商银行、广发证券等 3/5-3/30
资源ETF联接基金
兴全轻资产投资 兴业全球 招商银行 交通银行、东方证券等 2/27-3/27
股票基金(LOF)
注: 1."*"表新增或更新.
2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
大成、工银瑞信、银华.
4.天相投顾统计数据显示,64家基金管理公司旗下872只基金去年四季度亏损1,235.28亿元,较三季度
减少50.8%.基金整体亦由净赎回转为净申购.(完)
--整理 冉莹; 审校 林高丽