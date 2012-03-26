版本:
中国
债券 | 2012年 3月 26日 星期一 10:36 BJT

〔标题新闻〕ECB执委亚斯穆森预计,决策者周末将就设立更大规模的欧元区救助基金达成妥协

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8EP1TO]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐