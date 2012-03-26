〔路透调查〕英国楼市未来两年料维持脆弱,房价今年或小幅下跌

* 英国房价2012年料小幅下跌--分析师

* 预估面临很大不确定性

路透伦敦3月23日电---周五公布的路透季度调查显示,英国未来两年楼市将依然脆弱,房价到今年底可能小幅下跌,2013年温和回升.

与最近几次英国楼市调查一样,上周受访20位分析师之间的观点仍存很大差异.此次调查大部分是在英国政府周三公布预算案前进行的.

根据分析师预期中值,英国房价到2012年底将下跌约2.0%,降幅大于去年12月调查时的1.7%.分析师预估介于下跌5.5%至上涨3.0%之间.

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)房价指数显示,英国2月房价上涨0.6%.该协会称原因是有迹象显示英国经济可能不像担忧的那样疲弱.

但多数分析师持悲观态度,认为这并不标志着今年的房价趋势.

"有迹象显示需求最近已经升温,但仍有待观察这是否因为首次购房者印花税减免计划将于月底到期所致,"德国商业银行分析师Peter Dixon说.

英国政府在其2012/13年度预算案中,决定首次购房者购买价值25万英镑以上的房产不必缴纳印花税的政策到期后不再延期.

"由于银行近期上调利率,加上预算案带来的额外压力,家庭可能不再冒险进入楼市,或将对房价造成打压,"Schroders Investment分析师Azad Zangana称.

**房价略微高估**

12位分析师认为,英国房价或将从目前水准下滑,六位分析师则预计房价不会下跌.

该调查再次暗示,英国房价相较于经济基本面仍有些高估.

不断上升的失业率是楼市面临的最大抑制因素之一.英国截至1月的三个月失业率持于8.4%的16年高位.

"失业率可能进一步升高,薪资增长似乎继续受抑,因此整体环境对家庭而言将仍然非常严峻,"IHS Global Insight的分析师Howard Archer说.

他还指出,随着通胀下降,消费者购买力面临的压力将减弱,这可能会在今年末和2013年初帮助房价趋于稳定.

调查还显示分析师预期中值为,房价明年料上涨1.9%,但分析师分歧仍很大,预估从下跌4.0%到上涨5.0%不等.(完)