(重发)《Home专栏》镍进口至中国,未必找到最终归宿

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(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 王丽鑫/戴素萍

路透伦敦3月23日电---说到中国的工业金属需求,镍与铜的状况类似,国内可供生产的资源不足以满足需求.

十多年来,为满足国内蓬勃发展的不锈钢产业需求,中国一直是精炼镍的净进口国.

据国际不锈钢论坛(ISSF)估计,中国去年不锈钢产量为1,260万吨.

这相当于全球产量的近40%.此外,中国产量还在以每年12%的速度增长,是推动全球不锈钢产量年增长3%的主要力量.

不锈钢种类繁多,不是所有的都需要镍作为合金材料.但据ISSF,300系列不锈钢仍是生产最普遍的品种,占2011年全球产量的58%.

因此照理说中国的镍进口格局应该是颇为单一的,但事实完全不是这样.

**可流动的金属**

以目前为例,中国既进口精炼镍,同时也出口.2月出口跳增至4,800吨,韩国和新加坡是主要目的地.

虽然这不足以抵消12,200吨的进口量,但净进口7,400吨是一年多以来最低月度水准.

从基本面看,这种反向的流动有些违背常理.尤其是鉴于镍出口还须缴纳15%的高额关税,使之更加反常.

但与铜一样,进口镍的不只是中国的金属使用方.工业贸易流动中还夹杂着受投机性流动,以及近期流行起来的金融流动,金属被作为抵押品,用于在影子信贷市场获得贷款.

正如铜那样,"进口"的金属可能只是输入到上海的保税区仓库.由于在那里尚无须缴纳中国的增值税,可以将其再次运出中国而无需涉税,因此具有流动性.

从金融角度而言,这样做是否行得通,要看中国的"实际"需求,以及某一时点上国内外的套利价差情况.

这种"再出口"的前景正在令铜市不安,有越来越多的传言称铜贸易流向可能在未来几个月逆转.

而在镍市场,这似乎已经在发生.

需要及时指出的是,尽管有关税因素,但那些流入到中国的东西也可能会再度流出.

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浏览中国精炼镍贸易图表,请点击(link.reuters.com/vaj37s).

浏览中国镍矿石进口图表,请点击(link.reuters.com/taj37s).

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**需求改变**

但镍也是一窥中国金属进口状况改变的最佳例子.

中国的镍和铜等金属存在结构性短缺问题,这使其对国际市场上的价格波动极度敏感.

当出现极端情况时,就像2007年那样,当时伦敦金属交易所(LME)的镍价CMNI3猛涨至每吨50,000美元以上,中国买家当然是转而寻求应对之道.

以镍为例,他们重新开发了这样的流程:使用镍矿来生产中间产品--含镍生铁(NPI),并将其用于不锈钢生产.

这个一开始是作为因应超高价格的短期权宜之计,却演变成主要的生产趋势.

这从根本上改变了全球镍市场的供需情况,去年在供应量中占了27万吨,并建立了高底价以符合NPI的生产成本.

这当然也改变了中国的镍进口状况.

2006年时自印尼进口的镍矿仅有16.1万吨.2007年则膨胀至630万吨,去年则是2,560万吨.这些镍矿石是NPI生产流程所需的高质量金属的主要来源.这也造成中国对精炼镍及镍铁等其他形态的镍的进口需求减少.

根据中国国际金融有限公司(CICC)的估计,印尼镍矿出口目前占全球原镍供应的16%左右.

然中国镍进口需求的转变,使其与印尼政府的政策产生冲突,印尼政府希望不要再以低价值的方式出口矿产.

理论上,印尼对镍矿等原矿出口禁令只在2014年才生效.但一个更早的截止日期是在今年5月,届时有探勘许可但还没有实际生产的矿业公司将不允许出口原矿.

针对这个严格的时间表是否可行,业内存在不少怀疑声浪,且魔鬼藏在最终的细节中.例如对镍矿等出口而言,究竟怎样才算是有附加值?

但印尼政府限制原矿出口的决心是无庸置疑的,援引中金公司分析师的话,鉴于当地镍矿开采业的规模,监管规则的改变会对镍市造成重要的供应风险和价格风险.

此外,在应对外部供应威胁方面,中国庞大的不锈钢产业可能总会暴露出这样或那样的弱点.

至少,印尼矿业规定的改变将造成中国镍贸易模式发生另一场大变动.

这种变动要么是转战别处,即中国买家转而从菲律宾等国寻求替代供应,要么是中国公司与印尼矿商合作,在该国境内生产含镍生铁.

中国需要镍进口,这是市场上不争的事实,而且在可预见的未来也不会改变.但中国镍贸易流动就像是一场流动的飨宴,并且将持续如此.(完)