〔新债招标〕中国农发行一年债利率明显低于预期,资金仍宽裕支撑配置需求(更新版)

(新增交易员评论和更多细节、背景)

* 农发行一年债中标利率3.45%,明显低于预期

* 投标倍数1.99倍

* 资金面仍较宽松,支撑配置需求

* 一年央票长期封山,相关期限利率债供给偏少

路透上海3月26日电---中国农业发展银行周一发行的一年期固息债中标利率明显低于预期,季末将至但资金面未现明显收紧迹象,从而支撑配置需求保持活跃.

交易员并指出,因年初以来公开市场回笼力度偏弱,一年央票长期封山,相关期限的利率债供给偏少,也令本期债受到机构追捧.

业内人士稍早透露,农发行上午在银行间债市招标发行的至多200亿元人民币一年期固息金融债,中标利率为3.45%,明显低于此前3.54%的市场预测均值,亦低于3.50%-3.58%的预测区间,投标倍数为1.99倍.

"是蛮低的,(季末)资金面比想像的好,一些机构就更放心地配债了,"华东一银行交易员指出.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一涨跌互现.资金面依然保持宽松,特别是一天的短期资金供给充足,压制隔夜回购利率小幅走低,但七天和14天等品种跨季末,因供给偏弱推动其利率上涨.[CN/CN]

二级市场上剩余期限约1.088年的农发行固息债110408CN110408=CFXM,最新双边报价为3.5800%/3.5300%;中债登银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率3.5432%.

该期债为农发行2012年第五期金融债,到期一次还本付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权向首场中标成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为4月6日,3月27日至4月6日,4月10日上市.(完)