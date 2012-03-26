《热点透视》日股下跌为投资者提供入市良机

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 隋芬

路透香港3月23日电---日本股市小幅下跌,对投资者来说似乎是打开了机会窗口.虽然日本存在政治瘫痪,政府债务庞大,且人口老龄化导致长期前景黯淡,但短期形势已然更加光明.

多数投资者一直对日本过度看空.据Jefferies数据,虽然日经指数.N225今年迄今攀涨18%,但过去一年间的表现仍不及美股标普500指数,而且市净率(股价净值比,市账率)仍低于趋势水准.以截至3月31日止该财年的预测盈利来算,日经指数中约五分之一成分股企业的市盈率(本益比)不到12倍.

不可否认,日本的未来是有点灰暗.该国政府预计人口在未来50年将减少30%.假如没有大波的人口生育、移民或者创新,日本经济根本不太可能增长多少.另外,鉴于债务规模已超过国内生产总值(GDP)的两倍,日本政府很可能在十年内遭遇一场财政危机.

但不能因此就抹煞中间穿插的光明面.据国际货币基金组织(IMF)预测,日本GDP今年将成长1.7%.民间消费在去年地震灾害后的三个月内就实现回暖,而且随着企业补充库存以增强自身应对未来供应冲击的能力,资本支出正在攀升.政府支出也将带来额外的助推作用:日本未来一年将花掉19万亿日圆重建预算(2,290亿美元)中的大约38%,这对低估值企业是利好消息,比如建筑设备生产商小松制作所(6301.T).

更给人带来希望的是,越来越多证据表明美国已步入稳定的复苏,虽然速度并不快.美国2月汽车销售达到四年来最高水平,这对日本日产汽车及同业而言都是一大激励.

日股的最大利好还当属日圆.在去年受避险需求追捧大幅升值后,日圆兑美元自1月来已跌8%.现在,日本企业在日圆波动面前已不像许多人想的那么不堪冲击,企业已有对冲举措,并已将生产外迁.就像日圆升值会损及获利那样,日圆的贬值应会对获利起到提振作用.这样一来,等下月进入财报季,我们有可能看到惊喜.(完)