〔中国汇市〕人民币兑美元早盘略涨,中间价创新高后尚未见购汇买盘追随

* 人民币兑美元中间价报6.2858元,又创汇改来新高
* 但市场上尚未见大笔购汇买盘追随,市场情绪谨慎
* 机构交易热情不高,流动性显弱
路透北京3月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘略涨.今日中间价又创下汇改来新高,但市场上尚未见大笔购汇买盘追随,市场情绪谨慎,机构交易热情不高,流动性显弱.
"市场比较纠结,中间价高,也没大的明确购汇盘出来,做多和做空的都非常谨慎."上海一大型银行交易员称,"现在的汇价不上不下,做哪个方向都纠结,自营盘都不大敢开头寸,市场流动性不好."
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2858元,较上日的6.2891元继续上涨,并创下汇改来新高;北京时间11:57,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.3040元,上日收盘价为6.3078元.
上述交易员并指出,近期央行中间价波动幅度加大,或在一定程度上激发机构的交易热情,其或基于对次日中间价的预判,提前布仓;至于短期内即期汇价的走势,则有待中间价及客盘给出更多的指引.
离岸市场上早盘人民币小涨.北京时间11:57,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3075/15元,上日尾盘报6.3100元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3290/00,上日尾盘为6.3230元.
东京汇市美元兑日圆周一从10日低位反弹,在技术面上获得支撑后,进口商买盘推动其从低位反弹,不过随着美债收益率(殖利率)涨势暂歇,对美元强势的担忧挥之不去. [FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
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