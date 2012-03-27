〔投行观点〕中国经济一季度触底,对二季度A股看法中性偏正面--瑞银

路透北京3月27日电---瑞银预计中国经济一季度将触及年内低点,对整体二季度A股市场持中性偏正面态度.

瑞银财富管理研究部首席中国投资策略师高挺周二于北京举行的记者会上指出,中国国内生产总值(GDP)同比增速料于今年一季度达到年内低点,至8.2%-8.3%的水平,之后企稳逐渐回升,但不会出现"大幅抬升".

他预计,中国今年全年GDP增速在8.5%的水平.

"调低GDP增长目标显示中央政府认识到今年外部环境较弱,并计划实施稳健的宏观政策,因此未来不会显着放松流动性或出台大规模的刺激政策."高挺说.

中国此前已明确提出今年GDP增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.中国2011年GDP同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑至8.9%.

虽然4月中国股市存在回调压力,但瑞银证券对整体二季度A股市场持中性偏正面态度,因预期流动性将逐步改善,且经济和业绩基本面将渐渐走出低谷.

高挺并建议,在业绩报告期前后,股票配置上倾向盈利确定性较高的大消费类板块,和估值有支撑的低估值蓝筹股.

未来,随着盈利预期的调整,投资者可逐渐增加周期性行业的配置,尤其是早周期的基础材料板块.

中国沪综指.SSEC周二早盘续涨0.20%,报2,355.29点;昨日收涨0.05%,盘中一度触及2,339.141点低位.上周五该股指收挫至一个多月新低,当周表现亦为逾三个月来最差.[ID:nSB1453880][.SSCN](完)