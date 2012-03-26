〔中国货币市场〕回购利率涨跌互现,跨季因素推七天期利率上涨(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海3月26日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一涨跌互现.资金面依然保持宽松,特别是一天的短期资金供给充足,压制隔夜回购利率小幅走低,但七天和14天等品种跨季末,因供给偏弱推动其利率上涨.
交易员并表示,银行为了调整贷存比(贷款/存款),季末更倾向持有现金,对出借跨季度末资金态度谨慎,预计本周期限在七天以上的回购利率可能还会震荡走升.
"流动性还是很宽松,不少银行在出隔夜资金,"华南一银行交易员表示,"7天和14天的(回购利率)涨了,因为跨季度末,很多银行不愿意借给你."
他并表示,目前流动性宽松的态势未有实质性扭转,央票重启迟迟不见迹象,预计在季末因素消失以后,下月初回购利率将低位盘整.
业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日仅申报28天期和91天期两个期限的正回购需求,三个月期和一年期央票缺席.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6911 2.7216 -3.05 3,434.05
七天CN7DRP=CFXS 3.2946 2.9686 +32.60 581.41
14天CN14DRP=CFXS 3.9957 3.7845 +21.12 343.99
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6880 2.7290 -4.10 1,241.98
七天CHICNY7D=CFXS 3.3285 2.9925 +33.60 168.97
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.5500 2.2750 +27.50 375.63
七天<0#CN7DRPO=SS> 4.0000 3.0000 +100.00 86.26
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.8000 3.3000 -50.00 9.81
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6969 2.7300 -3.31
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3000 2.9800 +32.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0200 3.8200 +20.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.6842 2.7125 -2.83
七天SHICNYSWD= 3.2983 2.9758 +32.25
三个月SHICNY3MD= 4.9446 4.9515 -0.69
===============================================================================(完)
--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
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