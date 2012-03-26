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市场报道 | 2012年 3月 26日 星期一 12:42 BJT

《企业看点》--3月26日财务活动报导摘要

路透班加罗尔3月26日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 彭博周日援引知情人士报导称,德国储蓄银行撤出重组巴伐利亚州银行(Bayerische Landesbank)[BAYLB.UL]的交易.[ID:nL6E8EP1EO]

* 英国星期日泰晤士报报导称,BP(BP.L)正寻求出售近20亿英镑(32亿美元)北海资产. [ID:nL6E8EP1XA]

* 英国星期日泰晤士报报导称,科威特国家石油公司正与专门开发北海的油气公司Ithaca Energy(IAE.TO)(IAE.L)进行更深入阶段的收购谈判.[ID:nL6E8EP1XO]

* 瑞士报纸周日援引德国汉莎航空(LHAG.DE)执行长的话称,该公司计划在瑞士裁员,为集团成本节约举措的一部分.[ID:nL6E8EP0JN]

* 周一公布的一份报告显示,投资银行对于拥有相对优势的领域需要作出大胆决策,要么投资这些领域以获得更多业务,要么退出,因未来一两年将迎来行业巨变. [ID:nSB1453086]

* 中国证券报报导称,中国证监会副主席姚刚表示,考虑到QFII(合格境外机构投资者)额度已使用80%,以及首批RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度已全部使用,证监会正会同有关部门研究进一步增加QFII额度和RQFII额度.[ID:nSB1452872]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 程琳;审校 王冠中

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