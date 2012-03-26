《企业看点》--3月26日财务活动报导摘要

欧洲汇市：英镑本周料录得一个月来最强周线涨幅
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透班加罗尔3月26日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 彭博周日援引知情人士报导称,德国储蓄银行撤出重组巴伐利亚州银行(Bayerische Landesbank)[BAYLB.UL]的交易.[ID:nL6E8EP1EO]
* 英国星期日泰晤士报报导称,BP(BP.L)正寻求出售近20亿英镑(32亿美元)北海资产. [ID:nL6E8EP1XA]
* 英国星期日泰晤士报报导称,科威特国家石油公司正与专门开发北海的油气公司Ithaca Energy(IAE.TO)(IAE.L)进行更深入阶段的收购谈判.[ID:nL6E8EP1XO]
* 瑞士报纸周日援引德国汉莎航空(LHAG.DE)执行长的话称,该公司计划在瑞士裁员,为集团成本节约举措的一部分.[ID:nL6E8EP0JN]
* 周一公布的一份报告显示,投资银行对于拥有相对优势的领域需要作出大胆决策,要么投资这些领域以获得更多业务,要么退出,因未来一两年将迎来行业巨变. [ID:nSB1453086]
* 中国证券报报导称,中国证监会副主席姚刚表示,考虑到QFII(合格境外机构投资者)额度已使用80%,以及首批RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度已全部使用,证监会正会同有关部门研究进一步增加QFII额度和RQFII额度.[ID:nSB1452872]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 程琳;审校 王冠中
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3