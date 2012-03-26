〔中国债市〕现券收益率窄幅震荡,中期走势看好但本周料将区间盘整

路透上海3月26日电---中国银行间债市周一现券收益率窄幅震荡.月末最后一周,资金情况成为关注焦点.资金利率并无任何飙升的迹象,但买盘依然偏谨慎.投资者看好中期债市表现,不过本周市场预计仍将区间盘整.
华中一银行交易员表示,现券收益率并无太大波动.交易商协会定价估值绝大多数品种上行,令信用债买盘有所减少,不过并未对收益率造成明显冲击.月底前,收益率料不会出现大波动.后期走势尚待4月初公布的宏观数据提供更多指引.同时,若信贷数据、新增外汇占款等仍不尽如人意,4月调降存款准备金率的可能性较大.
"看看下个月的数据,这礼拜变化应该不大了,"她认为.
上午招标的农发行新债中标利率明显低于预期,北京一银行交易员指出,利率债整体走势平稳,不过,一年期金融债和其他期限走势有一定的背离,曲线趋于陡峭化.
中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的至多200亿元人民币一年期固息金融债,中标利率为3.45%,明显低于此前3.54%的市场预测均值.[ID:nSB1453384]
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一涨跌互现.资金面依然保持宽松,特别是一天的短期资金供给充足,压制隔夜回购利率小幅走低,但七天和14天等品种跨季末,因供给偏弱推动其利率上涨.[CN/CN]
剩余期限约6.29年的国债110017券最新成交对应收益率CN110017=CFXS为3.4151%,上日尾盘为3.41%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.6876 3.2994
上日 2.7216 2.9686
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4180/3.3634
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8850/2.8415
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5999/3.5399(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
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--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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