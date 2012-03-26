〔中国汇市〕人民币兑美元收跌,中间价创新高但午后购汇盘集中涌现(更新版)

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* 人民币兑美元即期汇价收跌
* 中间价报6.2858元,又创汇改来新高
* 午后购汇需求集中涌现,令汇价先扬后抑
路透北京/上海3月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收跌.人民币中间价已连续两个交易日创汇改来新高,但午后购汇需求集中涌现,成为推动今日即期汇价先扬后抑的主要推手,人民币依然难摆脱收跌的境遇.
"(下午)购汇太多了,扛不住."上海一银行交易员指出.
中美领导人本周将会晤,人民币中间价存在政治性的上行压力,但该交易员认为,受客盘因素推动,即期汇价跌势难改.且短期内预计客盘购汇需求依然偏重.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3140 6.2999 6.3170 *6.2858 6.2891 6.3078
注:*表示创2005年汇改来新高
上海一大型银行交易员指出,近期央行中间价波动幅度加大,或在一定程度上激发机构的交易热情,其或基于对次日中间价的预判,提前布仓;至于短期内即期汇价的走势,则有待中间价及客盘给出更多的指引.
中国国家外管局局长易纲周日在一论坛上表示,外贸企业强制结售汇制度已彻底告别历史舞台,外汇储备目前为3.2万亿美元,十分充裕.[ID:nSB1452498]
受中国官方频繁言论指引,结合波动加剧的中间价走势,近期市场对可能扩大人民币波幅的预期渐强.
以下为北京时间17:03,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3400/40 6.3230
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3200/20 6.3100
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水140点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3280元.
东京汇市美元兑日圆周一自10日低点反弹,在技术面上获得支撑后,进口商低吸买盘推动其从低位反弹,不过随着美债收益率(殖利率)涨势暂歇,对美元力道的担忧挥之不去.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩/冉莹; 审校 曾祥进/丁淑琴
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