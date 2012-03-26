〔中港个股〕中国太保今年关注定息资产投资机会,暂不考虑筹资计划(更新版)

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* 目前资本足够,近期不考虑融资

* 今年重点关注定息资产类投资机会

* 权益类投资维持防御风格

路透上海3月26日电---"手中有粮,心中不慌",中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)周一表示,目前资本足以支持今年业务发展,近期不会考虑筹资计划.

中国太保(2601.HK)高层还指出,因中国经济正放缓,外界不确定因素较多,今年对股票等权益性资产仍采取防御风格,增量资金及再投资资金将主要寻求定息资产类机会.

"我们的偿付能力充足率保持同行业较高水平,...所以未来业务发展对增资还不是很迫切.至今为止,我们对增发股票没有计划."该公司董事长高国富表示.

截止2011年底,中国太保的偿付能力充足率为284%,而寿险和产险两大子公司分别为187%和233%,均高于保监会150%的监管标准上限.

高国富还指出,公司通过发行A股和H股共筹资500多亿元人民币,累计向产险和寿险增资406亿元,手中还有100多亿元的资金可继续注资.保监会希望国内各保险公司以创新手段来实现资本补充,未来太保的增资方案将会有更多的选择.

保险同业中,国内第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)已提出发行260亿元可转债的方案,并希望三季度能完成.

国泰君安证券最新报告维持中国太保A股的"增持"评级,不过目标价由此前的35元调低为33元.报告认为,太保当前的估值水平已经足够低,预计未来两年净利复合增长21%.

**权益类投资风格仍谨慎**

险资是中国资本市场重要的机构投资者,不过中国太保资产管理公司总经理于业明指出,今年权益类投资将保持防御风格,新增投资资金将主要寻求定息资产类的投资机会,加大配置.

因去年中国仍处于加息周期,太保投资业务2011年加大了固定收益类资产配置,例如协议存款和银行次级债等.去年底其固定收益类资产占比达85.6%,较上年末提高2.9个百分点,新增固定收益类资产871.09亿元.而去年太保的权益类投资占比仅10.3%,较上年下降2.4个百分点.

中国太保去年实现净投资收益率4.7%,较上年高0.4个百分点.

高国富还表示,太保近期受让花旗银行出售的浦发银行(600000.SS)股份只是公司资产配置的一部分,并非战略性持股.无论是此前太保投资未上市银行股,还是这次受让浦发银行股份,都是一种财务投资.

近期花旗集团(C.N)悉数转让所持上海浦东发展银行股权,受让方为中国太保和太保资产管理公司,交易价值约42亿元.[ID:nSB1441174]

中国太保周一公布2011年年报,按中国会计准则,去年实现净利润83.13亿元,同比下降2.9%.中国太保A股周一午盘报19.59元,微涨0.15%;过去一个月则累计下跌9%.(完)