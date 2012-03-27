版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 09:10 BJT

《交易视点》中国利率债收益率难越前期低点,即使政策持续放松-中信

路透上海3月27日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)二季度利率市场投资策略报告认为，去年底，利率产品收益率已经基本隐含了市场对经济的悲观预期以及政策放松的预期。因此即使经济进一步恶化，政策加大放松的力度，收益率超越前期低点的难度仍然较大，今年利率产品收益率大概率上将呈现“W”型走势。

报告并认为，从久期来看，由于资金面将保持适度宽松，因此短端利率上行风险较小。而长端收益率不确定性较大，10年期国债收益率波动区间在3.4%-3.7%，尽管存在下行的可能，但收益风险比较低，建议控制久期在3年以内。

报告还预计，在通胀走低的情况下，央行会将资金利率维持在合理宽松的水平，上半年准备金率仍有望下调两次，资金面的松动有利于信贷的扩张。不过货币政策在基准利率调整上会较为谨慎。

此外，尽管居民消费价格指数(CPI)同比涨幅下行，但基本在市场的预期之中。在定存利率不变的情况下，3.5%左右的10年期国债利率水平较为均衡。

春节后食品价格的回落令中国2月CPI同比涨幅回落明显,重返下行通道并创20个月新低.经济增速放缓主导的物价回落使得未来通胀压力料持续缓解,亦令分析人士普遍相信,实现政府提出的今年通胀率控制在4%左右的目标应无虞.[ID:nSB2023879](完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]

--整理 边竞; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐