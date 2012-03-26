〔中港个股〕建行今年保持利差增长压力较大,地产调控或拖累资产质量(更新版)

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*今年保持利差增长压力较大

*净息差扩幅减小,今年净息差将稳中略降--分析师

*房地产贷款拨备大幅提升致四季度不良率上升

*今年无资本市场再融资计划

路透北京/香港3月26日电---中国货币政策由紧趋松的大环境下,以市值计为第二大银行的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)预计净息差扩大势头很难延续,而政府地产调控不松懈,或继续拖累该行资产质量.

建行高管周一表示,虽然该行去年四季度不良率上升明显,但今年不良贷款和资产质量料能保持稳定,未来三年内地方融资平台贷款本息偿还压力不大.且今年没有资本市场再融资的计划.

"今年保持利差增长压力较大."建行副行长庞秀生在业绩发布会上称.

建行最新公布的年报显示,受益于净利息收益率稳步回升,去年度该行净利升25.52%至1,692.58亿元人民币,略低于此前汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测其去年度净利为1,701.82亿元.

年报并显示,去年建设银行净利息收益率由2010年的2.49%稳步上升至2.70%.

"受贷款议价能力下降和监管机构加大对中间业务监管的影响,今年一季度的收入增长将有所放缓."中金公司最新发布的研究报告称.

建行预期今年人民币贷款增速计划约降至12%.

瑞银证券发布的报告认为,建行四季度净息差环比回升3bp,力度有所减弱."随着实体经济需求减弱和信贷额度逐步宽松,建行2012年净息差将稳中略降."

中金报告亦表示,建行净息差扩大幅度减小,以及净手续费收入环比下降,则体现了建行贷款综合定价能力趋弱.

"尽管建行基本面随行业趋势回落,但考虑到较低的估值以及6月份即将兑现的约5%的股息回报,现价较为吸引."中金报告称.

**今年不良贷款或温和回升**

建行年报显示,该行不良贷款余额季度环比和半年环比分别上升10/12%,这个上升速度在大银行中亦属最快.但逾期贷款和关注类贷款半年环比均下降8%.

"建行四季度不良率上升,部分是因对房地产行业贷款的拨备大幅提升."建行董事长王洪章称.

建行对中国房地产市场的风险敞口要大于其他银行.王洪章进一步解释称,目前房价不降是一个博弈的过程,房地产行业的现金流暂时没有太坏的表现.但建行本着审慎的原则,对这类贷款的拨备进行了大幅提升.

年报显示,截至去年末,建行的不良贷款率为1.09%,好于上年同期的1.14%.由于公司类贷款增长以及采取更趋审慎的拨备政策,资产减值损失较上年增长20.10%,拨备覆盖率升至241.44%.

"我们预计2012年公司不良余额和比率将继续温和回升,同时信贷成本将有所上升."瑞银证券报告称.

建行首席风险官黄志凌表示,今年房地产市场应该是继续保持调整态势."应对2012年深化房地产调控,我们还是有充足准备,房地产市场调整对我们行资产质量压力不是很大."

中金报告分析,建行的不良贷款余额的上升主要来自于中小企业相关贷款和房地产相关贷款,而政府融资平台相关贷款资产质量保持稳定.中小企业发展最为活跃的中国东部地区,贷款质量恶化最明显.

对于备受关注的地方融资平台贷款,建行颇具信心.行长张建国就表示,建行逾4,000亿元的地方融资平台存量贷款,几乎没有展期或借新还旧的.

新闻稿显示,2011年末建行的地方融资平台贷款拨备覆盖率304.5%,拨备比例3.76%.

"目前所有地方融资平台贷款都按照监管要求进行按季贷款合同的保证,未来1-3年到期贷款20%左右,到期贷款本息偿还不会有太大压力."黄志凌说.

**今年无资本市场再融资计划**

建行年报并显示,截至去年末,该行资本充足率为13.68%,其中,核心资本充足率为10.97%.两者分别较上年末上升1和0.57个百分点.

中金报告表示,建行核心资本充足率季度环比回升40bps至10.97%,为大银行中最高,主要由于派息率的下降和表外资产增速的放缓.

"建行今年没有在资本市场再融资的计划."张建国说.

国泰君安发布的报告称,在去年没有进行股权融资的情况下,建行核心资本充足率由年初的10.40%上升至10.97%,体现了建行良好的内生资本补充能力和资产结构调整能力.

中国建设银行高层今年初称,今年建行还将多种渠道充实资本金.此前,建行董事会批准通过发行800亿元人民币次级债,今年可能再将发行剩下400亿元,补充该行资本.

周一,建设银行A股(601939.SS)较上交易日收平,报4.7元人民币,过去一个月该股下跌3.09%.(完)