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债券 | 2012年 3月 26日 星期一 14:43 BJT

〔欧元债市〕德债期货小幅开高,市场关注德国Ifo数据及西班牙政局

路透伦敦3月26日电---德国公债期货周一小幅开高,交易商准备迎接疲弱的德国企业景气数据,上周公布的德国制造业数据疲软,使对该国经济增长的担忧重燃.

在一系列乐观的经济数据之后,上周疲弱的德国采购经理人指数(PMI)令市场愈发认为欧元区正在滑入衰退,促使投资者买入低风险的公债,并把德国10年期公债收益率(殖利率)推低至2%下方.

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