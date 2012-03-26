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债券 | 2012年 3月 26日 星期一 15:17 BJT

〔基金产业〕英国安本资产管理称客户风险意愿出现复苏

路透伦敦3月26日电---安本资产管理(ADN.L)客户2012年1-2月在其各基金中新增投资14亿英镑(22亿美元),因投资者风险意愿复苏,重新买入股票类投资产品.

安本在周一的交易公告中称,截止2月末,其管理的资产规模由12月末时的1,739亿英镑增至1,844亿英镑,因股票与债券市场大涨.

安本表示,资金流入出现净增长是由对全球新兴市场、全球和亚太股市的买需推动,使净流入额突破分析机构Singer Capital Markets预估的4亿英镑.安本资产管理最近成为英国富时100指数.FTSE成份股.

安本1月时曾表示,2011年最后三个月,客户撤出资金28亿英镑,主要因为资金从固定收益等利润率较低的资产撤出.

该公司也表示,流入利润率较高产品的资金将使公司的年营收额增加2,000万英镑.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

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