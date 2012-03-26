〔基金产业〕英国安本资产管理称客户风险意愿出现复苏

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透伦敦3月26日电---安本资产管理(ADN.L)客户2012年1-2月在其各基金中新增投资14亿英镑(22亿美元),因投资者风险意愿复苏,重新买入股票类投资产品.
安本在周一的交易公告中称,截止2月末,其管理的资产规模由12月末时的1,739亿英镑增至1,844亿英镑,因股票与债券市场大涨.
安本表示,资金流入出现净增长是由对全球新兴市场、全球和亚太股市的买需推动,使净流入额突破分析机构Singer Capital Markets预估的4亿英镑.安本资产管理最近成为英国富时100指数.FTSE成份股.
安本1月时曾表示,2011年最后三个月,客户撤出资金28亿英镑,主要因为资金从固定收益等利润率较低的资产撤出.
该公司也表示,流入利润率较高产品的资金将使公司的年营收额增加2,000万英镑.(完)
--编译 李春喜;审校 艾茂林
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
齐普拉斯对希腊议员表示，与债权人的关系已经翻过去一页，放款国已经接受希腊的撙节措施应当停止。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)