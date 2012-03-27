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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:43 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国华天实业控股集团3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
  瑞泰科技1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),北京银行主承
  天辰化工3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
  中铁物资集团3.8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
  獐子岛(002069.SZ)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
  广西农垦集团5亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
  顺德供水公司3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),兴业银行和光大银行主承
  中国有色矿业集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),光大银行和渤海银行主承
  南山集团8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),工商银行和兴业银行主承
  南通产业控股集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
  山东临工工程机械有限公司4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
  珠海中富(000659.SZ)5.9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),交行和工行主承
  深圳能源(000027.SZ)17亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA+),建行主承
  西安基础设施投资集团13亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行和中信银行主承
  太原重工(600169.SS)10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
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  二、新债上市:  

  国家开发银行260亿元三年期浮息债(一年定存基准)120212,基本利差0.49%
  辽源国资公司10亿元七年期固息债1280041,票面利率8.17%
  攀枝花国有资产投资经营公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280044,票面利率8.18%
  金坛市建设资产经营公司10亿元七年期固息债1280045,票面利率8.30%
  广西来宾城投9亿元七年期固息债1280046,票面利率8.36%
  郑州新区建投公司20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280047,票面利率8.10%
  双流兴城建投公司7亿元七年期固息债1280050,票面利率8.40%
  双流兴城建投公司3亿元七年期固息债1280051,票面利率8.48%
  宏图高科(600122.SS)4亿元三年期中票1282074,票面利率7.98%
  奥克斯集团8亿元一年期短融041252011,票面利率6.45%
  深圳市地铁集团30亿元五年期中票1282077,票面利率5.05%
  云南工业投资控股集团7亿元五年期中票1282075,票面利率5.78%
  中国水电(601669.SS)12亿元一年期短融041253017,票面利率4.36%
  中铁二十二局集团5亿元一年期短融041255009,票面利率5.27%
  中国海运集团总公司40亿元三年期中票1282078,票面利率4.72%
  中国水电9亿元五年期中票1282076,票面利率4.90%
  新疆艾比湖农工商联合企业总公司4亿元一年期短融041258012,票面利率5.27%
  中国海运集团总公司20亿元七年期中票1282079,票面利率4.92%  
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  三、缴款:
  
  三胞集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280053,票面利率8.08%
  泰州海陵资产经营公司8亿元七年期固息债1280061,票面利率8.52%
  抚顺城投15亿元10年期固息债1280065,票面利率8.53%
  黑河城投8亿元七年期固息债1280069,票面利率8.48%
  南京化学工业园5亿元三年期中票
  江苏农垦集团5亿元一年期短融
  河北国资5亿元五年期中票
  中国石化(0386.HK)(600028.SS)100亿元六个月期超短期融资券  
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  四、还本付息:
  
  祁连山(600720.SS)4亿元一年期短融1181136到期兑付,票面利率5.10%
  财政部340亿元10年期固息国债060003付息,票面利率2.80%
  国家开发银行150亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)070219付息,基本利差0.29%
  北京农商行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082101付息,票面利率6.20%
  贵州开磷公司5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098040付息,票面利率5.39%
  中船工业集团30亿元五年期中票0982034付息,票面利率3.45%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国家主席胡锦涛周一在首尔会见美国总统奥巴马时称,即使人民币大幅升值也解决
不了美国经济面临的问题,中方将继续推进人民币汇率形成机制改革,更大程度发挥市场供求
的调节作用. 
  --中国首批跨市场ETF(可上市交易基金)--华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF均已获
得中国证监会批复,并将于近期发行.这将给中国资本市场带来新的投资工具,从而对长线机
构投资策略、券商经纪业务格局、对冲产品发展等方面产生较大影响.[ID:nSB1454334] 
  --中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)周二发表公告称,已按每股6.79港元配售逾16.5亿
股新H股,集资逾112亿港元,所得资金将用于充实该行的资本,以提高资本充足率. 
[ID:nSH0099881]

  国家统计局今日公布1-2月规模以上工业企业利润           (2011年1-12月25.4%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇; 审校 边竞

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