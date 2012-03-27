《中国债券市场每日交易备忘》--3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国华天实业控股集团3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 瑞泰科技1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),北京银行主承 天辰化工3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 中铁物资集团3.8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 獐子岛(002069.SZ)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 广西农垦集团5亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 顺德供水公司3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),兴业银行和光大银行主承 中国有色矿业集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),光大银行和渤海银行主承 南山集团8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),工商银行和兴业银行主承 南通产业控股集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 山东临工工程机械有限公司4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 珠海中富(000659.SZ)5.9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),交行和工行主承 深圳能源(000027.SZ)17亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA+),建行主承 西安基础设施投资集团13亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行和中信银行主承 太原重工(600169.SS)10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国家开发银行260亿元三年期浮息债(一年定存基准)120212,基本利差0.49% 辽源国资公司10亿元七年期固息债1280041,票面利率8.17% 攀枝花国有资产投资经营公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280044,票面利率8.18% 金坛市建设资产经营公司10亿元七年期固息债1280045,票面利率8.30% 广西来宾城投9亿元七年期固息债1280046,票面利率8.36% 郑州新区建投公司20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280047,票面利率8.10% 双流兴城建投公司7亿元七年期固息债1280050,票面利率8.40% 双流兴城建投公司3亿元七年期固息债1280051,票面利率8.48% 宏图高科(600122.SS)4亿元三年期中票1282074,票面利率7.98% 奥克斯集团8亿元一年期短融041252011,票面利率6.45% 深圳市地铁集团30亿元五年期中票1282077,票面利率5.05% 云南工业投资控股集团7亿元五年期中票1282075,票面利率5.78% 中国水电(601669.SS)12亿元一年期短融041253017,票面利率4.36% 中铁二十二局集团5亿元一年期短融041255009,票面利率5.27% 中国海运集团总公司40亿元三年期中票1282078,票面利率4.72% 中国水电9亿元五年期中票1282076,票面利率4.90% 新疆艾比湖农工商联合企业总公司4亿元一年期短融041258012,票面利率5.27% 中国海运集团总公司20亿元七年期中票1282079,票面利率4.92% ============================================================================== 三、缴款: 三胞集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280053,票面利率8.08% 泰州海陵资产经营公司8亿元七年期固息债1280061,票面利率8.52% 抚顺城投15亿元10年期固息债1280065,票面利率8.53% 黑河城投8亿元七年期固息债1280069,票面利率8.48% 南京化学工业园5亿元三年期中票 江苏农垦集团5亿元一年期短融 河北国资5亿元五年期中票 中国石化(0386.HK)(600028.SS)100亿元六个月期超短期融资券 ============================================================================== 四、还本付息: 祁连山(600720.SS)4亿元一年期短融1181136到期兑付,票面利率5.10% 财政部340亿元10年期固息国债060003付息,票面利率2.80% 国家开发银行150亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)070219付息,基本利差0.29% 北京农商行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082101付息,票面利率6.20% 贵州开磷公司5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098040付息,票面利率5.39% 中船工业集团30亿元五年期中票0982034付息,票面利率3.45% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国家主席胡锦涛周一在首尔会见美国总统奥巴马时称,即使人民币大幅升值也解决 不了美国经济面临的问题,中方将继续推进人民币汇率形成机制改革,更大程度发挥市场供求 的调节作用. --中国首批跨市场ETF(可上市交易基金)--华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF均已获 得中国证监会批复,并将于近期发行.这将给中国资本市场带来新的投资工具,从而对长线机 构投资策略、券商经纪业务格局、对冲产品发展等方面产生较大影响.[ID:nSB1454334] --中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)周二发表公告称,已按每股6.79港元配售逾16.5亿 股新H股,集资逾112亿港元,所得资金将用于充实该行的资本,以提高资本充足率. [ID:nSH0099881] 国家统计局今日公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 边竞
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。