〔中港个股〕建设银行称今年保持利差增长压力较大--副行长

欧洲金融：总部在英国的银行或不得不迁移部分业务至欧洲--德央行执委
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透北京3月26日电---以市值计中国第二大银行的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)副行长庞秀生称,建行今年保持利差增长压力较大.
在周一举行的业绩发布会上,建行首席风险官黄志凌表示,该行今年不良贷款和资产质量料能在较低风险水平上保持稳定,未来应对房地产贷款风险波动有足够准备.
建行发布的新闻稿并显示,截至2011年末地方融资平台贷款拨备覆盖率304.5%,拨备比例3.76%.
据业绩公告,于2011年末,建行的地方融资平台贷款余额4,297.64亿元,其中现金流全覆盖类占比达到85.69%,贷款余额较上年减少1,121.60亿元.
受益于净利息收益率稳步回升,建行去年净利升25.52%,至1,692.58亿元人民币,略低于此前汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的1,701.82亿元.[ID:nSB1452490]
周一,建设银行A股较上交易日收平,报4.7元人民币,过去一个月该股下跌3.09%;其H股今日下滑1.17%,报5.92港元,过去一个月累计跌近8%.(完)
--发稿 赵红梅; 撰写 谢衡; 审校 乔艳红
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