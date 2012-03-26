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货币新闻 | 2012年 3月 26日 星期一 17:06 BJT

〔中港个股〕建设银行称今年保持利差增长压力较大--副行长

路透北京3月26日电---以市值计中国第二大银行的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)副行长庞秀生称,建行今年保持利差增长压力较大.

在周一举行的业绩发布会上,建行首席风险官黄志凌表示,该行今年不良贷款和资产质量料能在较低风险水平上保持稳定,未来应对房地产贷款风险波动有足够准备.

建行发布的新闻稿并显示,截至2011年末地方融资平台贷款拨备覆盖率304.5%,拨备比例3.76%.

据业绩公告,于2011年末,建行的地方融资平台贷款余额4,297.64亿元,其中现金流全覆盖类占比达到85.69%,贷款余额较上年减少1,121.60亿元.

受益于净利息收益率稳步回升,建行去年净利升25.52%,至1,692.58亿元人民币,略低于此前汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的1,701.82亿元.[ID:nSB1452490]

周一,建设银行A股较上交易日收平,报4.7元人民币,过去一个月该股下跌3.09%;其H股今日下滑1.17%,报5.92港元,过去一个月累计跌近8%.(完)

--发稿 赵红梅; 撰写 谢衡; 审校 乔艳红

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