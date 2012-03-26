〔中港个股〕建设银行称今年保持利差增长压力较大--副行长

欧洲汇市：英镑本周料录得一个月来最强周线涨幅

路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。