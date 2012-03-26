欧洲汇市：英镑本周料录得一个月来最强周线涨幅
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透伦敦3月26日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:继续探测1.3291/1.3325区域(2月9日高位),走势仍相当震荡,但理想情况下我们认为会止步于此.持续跌破日内支撑1.3140以及55日均线1.3130,才能进一步减轻上行推力,并引发跌回近期低点1.3004的走势.
关键短期支撑依然是1.2974/54,此为2月低点,跌破此水准将引发跌至1月低点1.2624美元的跌势.
我们依然认为近期高点1.3487是市场一段时间的顶部.在该水准之下交投,则前景依然是空头局面.
美元/日圆:已经侵蚀240分钟云区底部支撑以及82.25日圆的费波纳奇支撑位.但是美元守住了3月13日低点81.97日圆和六周上行趋势切入位81.87,且试图反弹.当前我们尚不确定下行修正走势是否终结,但将在日内试着小规模建立多仓.
跌破81.85,市场或深度修正至81.09,甚至可能到80.13,我们预计汇价会在此止跌走稳.
日内涨势可能首先在83.02遇阻,其上是83.40(240分钟图云区顶部),关键的短期阻力是近期高点84.10/19.请注意,此轮跌势被视作修正性质,我们长期依然看多.
美元/瑞郎:再次遭遇抛售,且试探关键的短期支撑0.9066,此为2011年11月低点.我们预计该水准会守住,并激发反弹.
--编译 田建华;审校 艾茂林
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路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3