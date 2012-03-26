路透伦敦3月26日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:继续探测1.3291/1.3325区域(2月9日高位),走势仍相当震荡,但理想情况下我们认为会止步于此.持续跌破日内支撑1.3140以及55日均线1.3130,才能进一步减轻上行推力,并引发跌回近期低点1.3004的走势.

关键短期支撑依然是1.2974/54,此为2月低点,跌破此水准将引发跌至1月低点1.2624美元的跌势.

我们依然认为近期高点1.3487是市场一段时间的顶部.在该水准之下交投,则前景依然是空头局面.

美元/日圆:已经侵蚀240分钟云区底部支撑以及82.25日圆的费波纳奇支撑位.但是美元守住了3月13日低点81.97日圆和六周上行趋势切入位81.87,且试图反弹.当前我们尚不确定下行修正走势是否终结,但将在日内试着小规模建立多仓.

跌破81.85,市场或深度修正至81.09,甚至可能到80.13,我们预计汇价会在此止跌走稳.

日内涨势可能首先在83.02遇阻,其上是83.40(240分钟图云区顶部),关键的短期阻力是近期高点84.10/19.请注意,此轮跌势被视作修正性质,我们长期依然看多.

美元/瑞郎:再次遭遇抛售,且试探关键的短期支撑0.9066,此为2011年11月低点.我们预计该水准会守住,并激发反弹.

--编译 田建华;审校 艾茂林

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