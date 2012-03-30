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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 19:42 BJT

〔表格〕中国中铁2011年净利按年下跌9.6%,为66.9亿元人民币

路透香港3月30日电---中国综合建设集团--中国中铁股份有限公司(0390.HK)(601390.SS)公布,截至2011年12月31日止业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　 　　　　 　 2011年度 2010年度

每股盈利(元)　 0.31 0.35

末期股息 0.048 0.055

净利 6,690 7,397

营业额　 459,701 473,185

注:中国中铁为中国综合建设企业.汤森路透综合分析师平均预测其2011年净利润为55.92亿元人民币.

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--发稿 宿泱韫/陈敏; 审校 曾祥进

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