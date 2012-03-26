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市场报道 | 2012年 3月 26日 星期一 15:42 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元下跌,部分回吐上周涨幅

路透苏黎世3月26日电---瑞郎兑美元周一追随欧元下跌,回吐上周部分涨幅.

一些分析师称,尽管美元温和反弹,但是随着风险人气改善,该货币可能面临新的压力.

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