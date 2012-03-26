〔外汇期权〕美元/欧元现汇持续盘整,期权波动率受抑--IFR

欧洲汇市：英镑本周料录得一个月来最强周线涨幅
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
IFR伦敦3月26日电---欧元/美元期权波动率开盘仅稍高于近期和多年低点-一个月期波动率从9.1%升至9.3%,三个月期从10.1%升至10.2%,预计将迎来一波新的低迷,因现汇价格保持区间波动,而现实波动率仍然低得多(一个月期小时现实波动率仅为8.0%).1.3300的上档障碍仍然完好无损.
英镑/美元期权波动率脱离上周高位,同样受到呈区间波动态势的现汇价格及较低的现实波动率拖累.今天早盘一个月期波动率报7.8%,一年期波动率报9.6%.
一个月期欧元/英镑波动率上周创下6.7%的数年新低,一个月期欧元/瑞郎波动率也创下12年低点约2.0%,因现汇走势迟滞,且瑞士央行继续执行瑞郎目标汇价政策.
一个月期澳元/美元波动率上周五下滑至10.6%,因现汇从周四的低点1.0336回升,周四该波动率曾触及11.2%.若现汇突破1.0310-00的障碍,将令期权波动率和总体下档需求加快.
短天期美元/日圆风险逆转指标(RR)偏向日圆买权-上周五一周期RR达到1.0的峰值,一个月期为0.2(11月以来最高),因现汇测试82.00下方.一个月期波动率从10.4%升至10.6%,今日为10.8%.三个月波动率报10.85%,一年期为12.0%.现汇价格回落至82.78,令波动率承压.(完)
--编译 王洋; 审校 隋芬
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路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3