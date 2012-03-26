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市场报道 | 2012年 3月 26日 星期一 15:47 BJT

〔外汇期权〕美元/欧元现汇持续盘整,期权波动率受抑--IFR

IFR伦敦3月26日电---欧元/美元期权波动率开盘仅稍高于近期和多年低点-一个月期波动率从9.1%升至9.3%,三个月期从10.1%升至10.2%,预计将迎来一波新的低迷,因现汇价格保持区间波动,而现实波动率仍然低得多(一个月期小时现实波动率仅为8.0%).1.3300的上档障碍仍然完好无损.

英镑/美元期权波动率脱离上周高位,同样受到呈区间波动态势的现汇价格及较低的现实波动率拖累.今天早盘一个月期波动率报7.8%,一年期波动率报9.6%.

一个月期欧元/英镑波动率上周创下6.7%的数年新低,一个月期欧元/瑞郎波动率也创下12年低点约2.0%,因现汇走势迟滞,且瑞士央行继续执行瑞郎目标汇价政策.

一个月期澳元/美元波动率上周五下滑至10.6%,因现汇从周四的低点1.0336回升,周四该波动率曾触及11.2%.若现汇突破1.0310-00的障碍,将令期权波动率和总体下档需求加快.

短天期美元/日圆风险逆转指标(RR)偏向日圆买权-上周五一周期RR达到1.0的峰值,一个月期为0.2(11月以来最高),因现汇测试82.00下方.一个月期波动率从10.4%升至10.6%,今日为10.8%.三个月波动率报10.85%,一年期为12.0%.现汇价格回落至82.78,令波动率承压.(完)

--编译 王洋; 审校 隋芬

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