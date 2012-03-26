〔基金观点〕惠理基金对中国石油和神华能源进行大幅押注--副投资长

欧洲金融：总部在英国的银行或不得不迁移部分业务至欧洲--德央行执委
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透香港3月26日电---惠理基金旗下旗舰证券基金正对中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(PTR.N)和中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)进行积极押注.这是惠理对全球第二大经济体中国进行大量押注的行动之一.
惠理基金副投资长Renee Hung表示,上述两家能源企业均有很具吸引力的估值,并有可靠的股息率,获利成长料有可能达到15%-20%.Renee Hung管理着约70亿美元资产.惠理周一获得路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)最佳证券基金公司奖项.
Renee Hung所负责18亿美元规模的Value Partners Classic FundLP60006752中,有超过50%都投资在了中国.她还对中华汽车(1114.HK)和万科集团(000002.SZ)等汽车和房地产企业也情有独钟.这支基金主要关注亚洲-太平洋地区.
中国石油在一年以前还不是该基金持仓前十位的股票,但目前排名已经上升为第一,几乎达到了10%的股票风险敞口上限.
根据理柏整理的数据,惠理持有中国神华能源股票比例为8.2%,远高于一年前的2.8%.
"这些企业是市场领袖,要比其他后起之秀要更有效率."Hung对路透称.
尽管政府收紧政策以为房价降温,使得惠理对房地产业整体持负面观点,但其仍增加了对万科集团的风险敞口.
Hung表示,首次购房以及二三线城市人数仍令人满意."肯定会有一些企业盈利,"Hung说.
Hung表示,惠理对万科集团跟踪时间达到七至八年,并欣赏其强有力的品牌、有效管理和非常分散化的投资风格.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
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