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2012年 3月 26日 星期一 16:12 BJT
〔标题新闻〕道达尔在北海的Elgin/Franklin油气平台周日发生天然气泄漏,已关闭并疏散员工
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8EQ0Q6]
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