版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 26日 星期一 16:12 BJT

〔标题新闻〕道达尔在北海的Elgin/Franklin油气平台周日发生天然气泄漏,已关闭并疏散员工

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8EQ0Q6]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐