〔中国债市〕人民币利率互换反弹,短端升幅较大因回购利率上行

路透上海3月26日电---中国人民币利率互换(IRS)周一反弹,其中短端升幅较大,因季末将至,跨季的七天回购利率上行,带动IRS报价跟随走高.

交易员认为,短期内资金利率的波动可能仍会对IRS走势形成一定扰动,但中期看仍取决于中国及全球经济基本面,若目前偏弱的格局不变,IRS难有持续向上动力.

"平坦化上行,一年的上了6个(基)点,五年的3个点,"上海一银行交易员称.

另一上海的银行交易员指出,接下来市场关注点将转向3月经济数据,如果没有明显的亮点,IRS低位震荡局面难以改变.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一涨跌互现.资金面依然保持宽松,特别是一天的短期资金供给充足,压制隔夜回购利率小幅走低,但七天和14天等品种跨季末,因供给偏弱推动其利率上涨.[CN/CN]

汇丰3月中国制造业PMI初值降至48.1的四个月低位,终结此前连续三个月升势.这和近期工业生产超预期减速传递出同样信号,表明制造业依然疲软,扩张动力不足.[ID:nSB1448478]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.2400/ 3.3583 3.1207/ 3.2143 3.1571/ 3.2543 3.3243/ 3.4214 3.3020/ 3.5900

周五 3.2220/ 3.3360 3.1000/ 3.1933 3.1517/ 3.2433 3.3167/ 3.4100 3.2700/ 3.5775

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变动+0.0180/+0.0223 +0.0207/+0.0210 +0.0054/+0.0110 +0.0076/+0.0114 +0.0320/+0.0125

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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