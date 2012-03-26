〔表格〕LME金属库存最新变化--3月26日

投行观点：Evercore ISI将Transocean Ltd目标价从18美元上调至24美元，评级为买进
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透伦敦3月26日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 254,000 -1,175
锡 12,825 +120
铅 376,175 +3,300
锌 889,325 -650
铝 5,083,300 -5,950
镍 97,692 -48
铝合金 138,100 持平
NASAAC 155,840 持平
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 侯向明;审校 王洋
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。