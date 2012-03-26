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市场报道 | 2012年 3月 26日 星期一 16:32 BJT

《外汇动态》美元/加元卖家应注意一目均衡云区

0810GMT---美元/加元CAD=D4再次在平价水准附近徘徊,可能存在做空该货币对的倾向,因预期油价持续上涨将给加元带来一些动力.

实际上,对加拿大的宏观看法亦应包括上周四令人失望的1月零售销售数据.近期加国公布的其他经济数据也欠佳.

据称1.0000-50加元区域仍有强劲卖单,若美元收在日线一目均衡云区底部(目前为1.0045)上方,或为升至1.0170加元打开通道,并使加元多头被逼仓.(完)

--编译 王丽鑫;审校 隋芬

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