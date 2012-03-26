〔中国票据市场〕转贴利率变动微弱,信贷规模调整近尾声上行动力减弱

路透上海3月26日电---中国票据市场转贴利率周一变动微弱,因随着月末将至,多数机构季度末信贷规模调整渐近尾声,推动转贴利率上涨的动力也在不断减弱.
交易员指出,虽然月底前转贴利率仍有可能上涨,但照目前情况看,进一步上行空间预计有限.
华东一银行交易员称,今天转贴利率和上周尾段相近.月底前明显"上涨的可能性应该不大了.(信贷规模)该调整的这几天都调完了."
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 5.9172/5.5960 6.2022/5.8930 7.2665/6.8329
上日 5.9033/5.5775 6.1758/5.9002 7.2993/6.8678
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变动 +1.39bp/+1.85bp +2.64bp/-0.72bp -3.28bp/-3.49bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价持平**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1563%,与上日持平.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.1909/3.1399 3.2860/3.2380
上日 3.2240/3.1740 3.3063/3.2533
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
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