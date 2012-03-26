〔表格〕德国3月Ifo企业景气判断指数为109.8,连续第五个月上升

投行观点：Evercore ISI将Transocean Ltd目标价从18美元上调至24美元，评级为买进
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透柏林3月26日电---德国经济智库Ifo周一公布的调查显示:
* 3月Ifo企业景气判断指数为109.8,路透调查预估为109.6.
* 3月Ifo企业现况指数为117.4(预估为117.0),企业预期指数为102.7(预估为102.6).
以下为详细数据(括号内为修正值):
德国 2012年3月 2012年2月 2011年3月
企业景气 109.8 (109.7) 114.7
企业现况 117.4 (117.4) 121.0
企业预期 102.7 (102.4) 108.8 (完)
浏览德国数据相关新闻,请点选[DE-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 侯向明;审校 隋芬
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。