〔表格〕德国3月Ifo企业景气判断指数为109.8,连续第五个月上升

路透柏林3月26日电---德国经济智库Ifo周一公布的调查显示:

* 3月Ifo企业景气判断指数为109.8,路透调查预估为109.6.

* 3月Ifo企业现况指数为117.4(预估为117.0),企业预期指数为102.7(预估为102.6).

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以下为详细数据(括号内为修正值):

德国 2012年3月 2012年2月 2011年3月

企业景气 109.8 (109.7) 114.7

企业现况 117.4 (117.4) 121.0

企业预期 102.7 (102.4) 108.8 (完)

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