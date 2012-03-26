《亚洲油品展望》石脑油和燃料油市场本周料下滑,柴油市场或改善

路透新加坡3月26日电---亚洲燃料油市场料将维持低迷,因供给依旧充裕,而来自印度的石脑油供给增加,也或打压石脑油价格下滑.

柴油市场可能会改善,因印尼、斯里兰卡和印度的需求强劲.

**石脑油市场或将下滑**

本周石脑油需求或将下滑,因日本裂解装置停产,且印度石脑油供给紧俏的状态有所减轻.

日本的Showa Denko于3月15日关闭了其裂解装置,尚不清楚何时复产.

印度的ONGG向Gunvor出售了一艘4月下半月的船货,装运港为Hazira,价格为离岸价(FOB)每吨较中东报价升水约41美元.

这较前一次从同一港口装运的4月上半月船货低了18%,反映出由于供给的增加,升水下滑.